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Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Salihli’de güç topluyor

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 45 sporcudan oluşan Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Balkan Judo Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesinde kampa girdi.

Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Salihli’de güç topluyor

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 45 sporcudan oluşan Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Balkan Judo Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesinde kampa girdi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 2 Eylül 2026 tarihine kadar Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi’nde devam edecek.
Kasım ayında düzenlenmesi planlanan Balkan Judo Şampiyonası öncesinde sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kampta, yoğun antrenman programı uygulanıyor.

Türkiye’nin farklı illerinden Salihli’ye gelen yaklaşık 45 genç sporcu, kamp süresince ilçede misafir ediliyor. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Yıldız Kadın Judo Milli Takımı’nı Salihli’de en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, milli sporcuların önemli bir şampiyona öncesinde ilçede kamp yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayaz, Salihli’nin spor organizasyonları ve milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Salihli’de güç topluyor 1

Yıldız Kadın Judo Milli Takımı, Salihli’de güç topluyor 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Judo
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