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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar! Türkiye'den İsrail'e sert sözler

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar! Türkiye'den İsrail'e sert sözler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi.

"KORKAK VE ÇÜRÜMÜŞ BİR ZİHNİYETİ YANSITMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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