Murat Ağırel’in '18 daireli bina ve AVM' iddiaları gündem oldu! Melih Gökçek’ten sert yanıt: “Mahkemede görüşürüz”

Gazeteci Murat Ağırel’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetlerine ilişkin iddiaları gündem oldu. Almanya’ya giderek bazı taşınmazları yerinde görüntüleyen Ağırel şirket kayıtları, banka hareketleri ve satış sözleşmelerine dayandırdığı iddialarını Onlar TV’de anlattı. Ağırel’in açıklamalarında 18 daireli bir bina, milyonlarca euroluk para transferleri ve tamamlanamayan bir AVM alımı öne çıktı. Melih Gökçek ise iddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Ağırel’i “iftira” atmakla suçlayan Gökçek, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

- Murat Ağırel

ALMANYA’DA HAMAG ADLI ŞİRKET KURULDU

Ağırel’in aktardığına göre Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek, 2022 yılında verdiği vekaletle Almanya’da şirket kurulması için Filiz Polat İşler’i yetkilendirdi. Köln’de 30 bin euro sermayeyle kurulan şirkete “HAMAG” adı verildi.

Ağırel, şirketin çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen Türkiye’den banka hesabına yüksek tutarlarda para gönderildiğini ileri sürdü. Ağırel’in paylaştığı belgelere göre 2023 yılında şirket hesabına önce 722 bin euro, ardından 3 milyon 857 bin euro transfer edildi.

18 DAİRELİ BİNA İÇİN 4,5 MİLYON EURO

Ağırel, Düsseldorf’ta bulunan 18 daireli bir binanın HAMAG üzerinden 3 milyon 857 bin euroya satın alındığını öne sürdü.

Binanın “yurt yapmak” amacıyla alındığını belirten Ağırel, taşınmaz için 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yapıldığını ve toplam maliyetin yaklaşık 4,5 milyon euroya ulaştığını söyledi. Ağırel, yayınında Türkiye’den gönderildiğini belirttiği paranın kaynağını sordu.

8,5 MİLYON EUROLUK AVM ANLAŞMASI

Ağırel’in gündeme getirdiği bir diğer konu ise Düsseldorf yakınlarındaki Velbert kentinde bulunan AVM oldu. Hülya Gökçek ve Ahmet Gökçek’in 5 dükkan ile 18 daireden oluşan taşınmazı almak üzere 21 Mayıs 2025’te 8,5 milyon euroluk sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Ancak alımın tamamlanamadığı, sözleşmenin feshi ve aracı ödemeleri nedeniyle toplam 500 bin euro ödendiği iddia edildi.

Ağırel ayrıca Gökçek ailesinin Lüksemburg’daki 280 milyon euro değerindeki Massen Shopping Center’ı satın almak için de görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

MELİH GÖKÇEK’TEN AĞIREL’E SERT YANIT

İddiaların ardından açıklama yapan Melih Gökçek, Ağırel’in yayınını “iftira dolu” olarak nitelendirdi. Gökçek, Ağırel’i FETÖ ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü hesaplar ve bazı avukatlar tarafından desteklenmekle suçladı. Ağırel’in geçmişte yargılandığı dosyalara ve Osman Gökçek hakkında daha önce gündeme getirdiği iddialara da değinen Gökçek, son yayındaki iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacağını belirtti.

Gökçek, açıklamasında Ağırel’in gündeme getirdiği HAMAG şirketi, para transferleri, Düsseldorf’taki bina ve AVM sözleşmesine ilişkin rakamlara ise değinmedi.

Gökçek'in ifadeleri şu şekilde:

"MURAT AĞIREL,

DHKP-C’den yargılananların avukatları ve FETÖ’den yargılananların avukatlarının seni desteklediğini söyledik. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan FETÖ’cülerin sana destek tweetleri attığını da ispatladık.

Dün yaptığın iftira dolu yayına dikkat edersen, FETÖ’nün bütün yayın organlarının bu yayını yurt dışında kullandığını görürsün.

Seni feto trolleri desteklemeğe devam ediyor…

Bunları dile getirdiğimiz için bizi mahkemeye şikâyet ettin. O davayı da kaybettin; çünkü söylediklerimizi mahkemede delilleriyle ispatladık.

Şimdi de Uyuşturucudan yakalanan bir kişinin Murat Ağırel’in programına sponsor olduğunu ortaya çıktı.Bakalım bu işin altından neler çıkacak?

Şehit MİT mensuplarımızın kimliklerimi deşifre ettiğin için dört yıl sekiz ay hapis cezası aldın.

Daha önce oğlum Osman Gökçek hakkında ortaya attığın tüm iddiaları mahkemede kaybettin. Şimdi ise attığın iftiralar nedeniyle kendin yargılanıyorsun.

Sana kitap yazdıran ve bu bilgileri veren “abilerin”, kaç konuda ABB’de vurgun yaptılar…Bu vurgunları belgeleriyle kaç kez yayınladık..Tek dava açamadılar. Niye sen bu vurgunların bir tanesinden bile bugüne kadar haber yapmadın?

Şimdi attığın iftiraları eğer Mansur Yavaş’ın hukuk gücüne güvenerek yapmaya kalktıysan, vay hâline!

Allah’ın izniyle, ortaya attığın bu iddiaları da mahkemede kaybettiğin zaman sakın yanımıza gelip af dileme. Çünkü attığın iftiraların hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağım; yaptıklarının bedelini hukuk çerçevesinde ödetmek için gereken her adımı atacağım.

Utanmaz, arlanmaz adam! Hangi kirli işlere bulaşmış kişi varsa kalkıp seni desteklemiş. Bir de millete ahlak dersi vermeye kalkıyorsun. Bu ülkede ahlak dersi verecek son kişilerden biri sensin.

MAHKEME DE GÖRÜŞÜRÜZ…"