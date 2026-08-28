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Türkiye MMA şampiyonu Hasan Başar silahla vuruldu! "'Doğan sen misin' deyip sıktı" O anlar kamerada

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2016 yılında Türkiye MMA şampiyonu olan Hasan Başar'a silahlı saldırı düzenlendi. Kendisine 'Doğan sen misin' diye sorduklarını ifade eden Başar, 'Ben Hasan'ım' demesine rağmen saldırının hedefi oldu. Bacağından yaralanan Başar, "Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Korkunç olay önceki gün Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası spor salonu işletmecisi Hasan Başar, iş yerinin önünde salon üyesi 13 yaşındaki bir çocukla oturduğu sırada, motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri Başar'a 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan Başar'ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı.

Türkiye MMA şampiyonu Hasan Başar silahla vuruldu! " Doğan sen misin deyip sıktı" O anlar kamerada 1

O ANLAR KAMERADA

Yakınları tarafından otomobille Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Başar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Başar, taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye MMA şampiyonu Hasan Başar silahla vuruldu! " Doğan sen misin deyip sıktı" O anlar kamerada 2

'DÜKKANIMDA OTURUYORDUM, EVİME GİDECEKTİM'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

Türkiye MMA şampiyonu Hasan Başar silahla vuruldu! " Doğan sen misin deyip sıktı" O anlar kamerada 3

"'DOĞAN SEN MİSİN' DEYİP BACAĞIMA SIKTI"

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silah mma saldırı
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