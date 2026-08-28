GTA 6’da sürpriz geri dönüş: GTA Online karakteri Valentina hikâyeye dahil oluyor

Grand Theft Auto 6 hakkında ortaya çıkan yeni ayrıntılar, Rockstar Games’in yalnızca Vice City’ye geri dönmekle kalmayacağını, GTA Online’da yıllar içinde oluşturulan bazı karakter ve hikâye bağlantılarından da yararlanacağını gösteriyor.

Bu bağlantının ilk örneği ise Valentina oldu.

VALENTINA İLK OLARAK GTA ONLINE’DA ORTAYA ÇIKTI

Valentina, ilk kez 2025 yılında GTA Online için yayımlanan Money Fronts güncellemesinde görülmüştü. Mr. Faber’ın müşterilerinden biri olarak tanıtılan karakter, Los Santos’a Faber’ın özel jetiyle gelirken kısa bir sahnede yer alıyordu.

GTA Online’daki rolü oldukça sınırlı olan Valentina’nın, GTA 6’da ise hikâyenin doğrudan parçası haline geldiği görülüyor.



Görsel kaynağı: GTA Wiki

JASON VE LUCIA’YI İŞE ALIYOR

Valentina, GTA 6’da Vice City’de düzenlenen Megamundo şirket merkezinin açılış partisinde yeniden ortaya çıkıyor.

Karakter, oyunun iki ana kahramanı Jason Duval ve Lucia Caminos’u, Andrés de León için özel güvenlik olarak işe alıyor.

Görev kapsamında Jason ve Lucia, Andrés’i Vice City International Airport’tan Megamundo binasına götürüyor. Valentina daha sonra ikiliyi şirketin COO'su Petra Navarro ile tanıştırıyor.

Ancak açılış etkinliği planlandığı gibi ilerlemiyor. Organizasyon sırasında yaşanan silahlı saldırı, Jason ve Lucia’yı yeniden çatışmanın ortasına sürüklüyor.

GTA ONLINE İLE GTA 6 ARASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI OLABİLİR

Valentina’nın geri dönüşü, yalnızca küçük bir karakter sürprizi olması açısından önem taşımıyor.

Rockstar Games geçmişte farklı GTA oyunlarındaki bazı karakterleri yeniden kullanmış olsa da GTA Online’da ortaya çıkan bir karakterin doğrudan yeni ana oyunun hikâyesine taşınması oldukça nadir görülen bir durum.

Bu nedenle Valentina’nın GTA 6’daki varlığı, Rockstar’ın GTA Online’da yıllar içinde oluşturduğu suç örgütleri, şirketler ve ekonomik bağlantıları yeni oyunun hikâyesinde de kullanabileceğine işaret ediyor.

Valentina’nın yalnızca söz konusu görevde mi yer alacağı yoksa GTA 6’nın ilerleyen bölümlerinde Jason ve Lucia ile daha kapsamlı bir ilişki kurup kurmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ancak karakterin Mr. Faber ve Megamundo gibi isimlerle olan bağlantısı, GTA 6’nın suç dünyasında beklenenden daha büyük bir role sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. (Kaynak: Dexerto Instagram)