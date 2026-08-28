AK Parti’den erken seçim tartışmalarına yanıt! Erdoğan’ın adaylığı için dikkat çeken sözler: “Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programına ilişkin düzenlediği basın toplantısında erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki mitinglerini hatırlatarak seçim takvimini sorması üzerine Büyükgümüş, AK Parti’nin çalışmalarını seçimin olup olmamasına göre yürütmediğini söyledi.

“NE ZAMAN NE ADIM ATACAKSAK HAZIRLIKLIYIZ”

Bir basın mensubunun erken seçim tartışmalarını hatırlatarak miting takvimine ilişkin sorusu üzerine Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Ankara'da, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt Meydanı'nda milletle beraber olduğunu hatırlattı ve bunların devam edeceğini söyledi.

Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz." dedi.

“ADAYLIK İÇİN TEKNİK TARİH DÜZENLEMESİ YAPILABİLİR”

Öte yandan, Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA