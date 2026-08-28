HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankırı’da çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü

Çankırı’da bir arazideki kuru otların tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Yapraklı-Çankırı karayolu üzerinde meydana geldi.

Çankırı’da çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü

Çankırı’da bir arazideki kuru otların tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yapraklı-Çankırı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı.

Çankırı’da çıkan arazi yangınını itfaiye söndürdü 1

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın bölgesinde bulunan elektrik trafosuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’daki yangın kontrol altına alındıBodrum’daki yangın kontrol altına alındı
Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltıSakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
yangın Çankırı arazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.