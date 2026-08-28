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Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında”

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmayla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Bir avukatın Ersoy'a yüksek meblağda para karşılığında tahliyesinin sağlanabileceğini öne sürdüğü ortaya çıktı. Ersoy'un şikayetçi olması üzerine, savcılık Ersoy’un vekilinin üzerine ses ve görüntü kaydı yapabilen cihaz yerleştirdi. Böylece “tahliye ve beraat” vaadinin konuşulduğu öne sürülen buluşma teknik takibe alındı. Skandal görüşmenin ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet suçu yönünden yürütülen bir soruşturma sırasında dikkat çekici bir olay ortaya çıkarıldı. Başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un, 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği tespit edildi.

Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında” 1

- Erel Muallaoğlu

Söz konusu görüşmede Muallaoğlu’nun, Ersoy’un tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek meblağda para istediği belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, müşteki sıfatıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

SAVCININ ODASINDA MÜŞTEKİ VEKİLİ İLE DOLANDIRICILAR ARASINDAKİ İLK TELEFON TEMASI KAYDA ALINDI

Başvurunun ardından soruşturma savcılığı harekete geçti. Muallaoğlu’nun cezaevindeki görüşmede iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin rızası ve bilgisi dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı.

Soruşturma savcısı, zabıt kâtibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu görüşmenin ses ve görüntü kaydı alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi.

Soruşturmanın devamında müşteki avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam üç telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında” 2

PARA TALEBİNİ KAYDA ALMAK ÜZERE BULUŞMA AYARLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu’nun, Mehmet Akif Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy’un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda taraflar arasında bir buluşma planlandı. Savcılık, şüphelilerin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla CMK’nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli talimatları verdi.

Müşteki vekili avukatın üzerine gerekli usul ve izinler çerçevesinde ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

SAVCILIKTAN TEKNİK TAKİPLİ OPERASYON

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok katıldı. Görüşme başından sonuna kadar teknik yöntemlerle takip edildi.

Yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy’un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek meblağlı para talep edildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında” 3

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları üzerinde duruluyor.

Mehmet Akif Ersoy’a cezaevinde skandal teklif! Şikayetçi oldu, 4 kişi gözaltına alındı: “Yüksek meblağda para karşılığında” 4

TAHLİYE VAADİYLE PARA İSTEYENLERE YAKIN TAKİP

Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarına kadar ulaşarak tutuklu veya hükümlülere “tahliye sağlama”, “dosyayı kapatma” ya da “beraat kararı çıkartma” vaadiyle para talep eden kişilere yönelik eylemlerin de mercek altına alındığını belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, gözaltına alınan 4 şüphelinin bağlantıları, para talebinin arka planı ve benzer yöntemlerle başka kişilerin de mağdur edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Mehmet akif Ersoy
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