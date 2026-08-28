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Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kontrol çıkan kamyonetin dereye uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün şehit Uzman Çavuş Recep Aslan’ın babası olduğu öğrenildi.

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde şehit Uzman Çavuş Recep Aslan’ın babası Şevket Aslan idaresindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, Gerger ilçesi Kan Boğazı mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti 1

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ: ŞEHİT BABASIYDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şevket Aslan’ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan’ın babası olduğu öğrenildi.

Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Adıyaman kaza
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