Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akyarlar Mahallesi’nde bugün öğleden sonra başlayan yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Ayrıca havadan da helikopter ve uçakla söndürme çalışması yapıldı. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Muğla Valiliği’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada "Bodrum Akyarlar mahallesinde meydana gelen yangın ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşil Vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Bir kez daha hatırlatalım, valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim. Anız yakmayalım. Ormanlık alanlarda ve açık arazilerde ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım. Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım. Lütfen Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA