HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Akyarlar Mahallesi’nde bugün öğleden sonra başlayan yangın, geniş bir alana yayıldı.

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akyarlar Mahallesi’nde bugün öğleden sonra başlayan yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Ayrıca havadan da helikopter ve uçakla söndürme çalışması yapıldı. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı 1

Muğla Valiliği’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada "Bodrum Akyarlar mahallesinde meydana gelen yangın ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşil Vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Bir kez daha hatırlatalım, valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim. Anız yakmayalım. Ormanlık alanlarda ve açık arazilerde ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım. Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım. Lütfen Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltıSakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
PS5 deneyimini yanınıza alın: PlayStation Portal indirimdePS5 deneyimini yanınıza alın: PlayStation Portal indirimde

Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.