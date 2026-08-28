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Eskişehir’de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, ’Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında 5 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi

Kazı alanında yapılan detaylı incelemelerde şüphelilere ait olduğu belirlenen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Odunpazarı kazı
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