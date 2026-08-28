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Nepal'de selin ortasında tek çıkışları balkon oldu: Üç kişilik aile böyle yardım bekledi

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Mehmet Hazar Gönüllü

Nepal’i vuran sel felaketinde çamurlu sular iki katlı bir evin çevresini tamamen kapladı. Dışarı çıkamayan üç kişilik aile balkona sığınarak kurtarılmayı bekledi. Ailenin akıbeti merak ediliyor. Bu arada felakette can kaybı 538’e, kayıp sayısı 977’ye yükseldi.

Nepal’de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden gelen yeni görüntüler, bölgede mahsur kalan sivillerin yaşadığı çaresizliği ortaya koydu. Çamur ve enkaz taşıyan sel suları, üç kişilik bir ailenin yaşadığı iki katlı evin çevresini tamamen sardı. Kaçabilecekleri güvenli bir yol kalmayan aile üyeleri balkona çıkarak yan yana beklemeye başladı.

SEL SULARI EVİ YUTMA NOKTASINA GELDİ

Görüntülerde, evin çevresindeki bazı yapıların sel nedeniyle ağır hasar aldığı, çamurlu suyun ise büyük bir hızla akmaya devam ettiği görülüyor.

Nepal de selin ortasında tek çıkışları balkon oldu: Üç kişilik aile böyle yardım bekledi 1

Sular metrelerce yükselirken birbirine sarılan aile, evin balkonunda kurtarılmayı bekledi. Ailenin yanında herhangi bir kurtarma ekibinin veya tahliye aracının bulunmadığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüleri yayımlayan kaynaklarda üç kişilik ailenin daha sonra kurtarılıp kurtarılmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Nepal de selin ortasında tek çıkışları balkon oldu: Üç kişilik aile böyle yardım bekledi 2

CAN KAYBI 538’E YÜKSELDİ

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538’e ulaştığını açıkladı. Aralarında 517 yabancı uyruklunun da bulunduğu 977 kişiden ise henüz haber alınamadı. Sel sularının geniş bir alana yayılması nedeniyle arama çalışmaları Rasuwa’nın yanı sıra Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi bölgelerinde sürdürülüyor. Chitwan’da 186 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bölgedeki morgların dolması üzerine bazı binaların geçici morg olarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.

EN AZ 10 BİN AİLE EVİNİ KAYBETTİ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, sel nedeniyle en az 10 bin ailenin evsiz kaldığını açıkladı. Afetin vurduğu bazı köy ve pazarların tamamen yok olduğu, yıkılan yollar ve köprüler nedeniyle birçok noktaya yalnızca helikopterlerle ulaşılabildiği belirtildi. UNICEF de felaketin 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma muhtaç hale getirdiğini duyurdu. Bölgede temiz suya erişimin zorlaşması nedeniyle salgın hastalık riskinin arttığı bildirildi.

İKİNCİ SEL RİSKİ SÜRÜYOR

Selin ardından Tibet tarafında oluşan set gölünün taşarak ikinci bir sele yol açmasından endişe ediliyor. Çin, Tibet Özerk Bölgesi’nde dördüncü seviye acil durum ilan etti. Nepalli yetkililer de Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri çevresinde yaşayanlara yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu. Riskli bölgelerdeki bazı yerleşimlerin tahliyesine başlandı.

FELAKETİ BUZUL ÇÖKMESİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesini vuran felaketin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. İlk anda 5,2 büyüklüğünde deprem olarak kaydedilen sismik hareketin daha sonra yüksek kesimlerdeki büyük bir buzul kütlesinin çökmesinden kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, buzul parçalarının tetiklediği çığ ve moloz akıntısının nehir yatağına ulaşarak ani sele yol açmış olabileceği üzerinde duruyor.

Nepal de selin ortasında tek çıkışları balkon oldu: Üç kişilik aile böyle yardım bekledi 3

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sel Nepal sel felaketi
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