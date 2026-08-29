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Yazar Murat Koparan, İstanbul'daki villasında 'başından vurulmuş halde' ölü bulundu

Üsküdar'da 37 yaşındaki yazar Murat Koparan, yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan’la telefonda görüşen yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33), görüşme sırasında silah sesi duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine villaya giren ekipler, Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yazar Murat Koparan, İstanbul'daki villasında 'başından vurulmuş halde' ölü bulundu

İstanbul Üsküdar’da korkunç bir olay yaşandı. 37 yaşındaki yazar Murat Koparan, kaldığı villanın üçüncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü.

Yazar Murat Koparan, İstanbul daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu 1

Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

Yazar Murat Koparan, İstanbul daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu 2

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yazar Murat Koparan, İstanbul daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu 3

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

Yazar Murat Koparan, İstanbul daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu 4

Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar villa
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