Gaziantep’te 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, araçlarda bulunan 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İslahiye ilçesi Biberli Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. (67) kontrolündeki araç kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı sırada Hassa istikametinden Nurdağı yönüne seyir halinde olan N.Ç. (32) yönetimindeki 31 AHM 73 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 2 araçtaki toplam 6 kişi olayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır