3 kardeşin ölümü Türkiye’yi sarsmıştı: Belinay’ın son paylaşımı kahretti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, baba Murat Sakar özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, tek kızı Bilgenur'un velayetini istedi. Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Belinay'ın ise kitap odaklı bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Darıca ilçesi Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı sahilinde 20 Ağustos'ta Gülşah (24), Muhammed Ali (17) ve Belinay Sakar (15) kardeşlerin cansız bedeni bulunmuştu. Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan otopside vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmayan 3 kardeş, 22 Ağustos'ta Darıca Eyüpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Balçık Mezarlığı'nda yan yana defnedilmişti.

Kardeşlerden Belinay'ın tam da 15. yaş gününde toprağa verildiği, Gülşah'ın bu sene hukuk fakültesini kazandığı, en büyük ablaları olan Tansu'nun ise 10 yıl önce denizde boğularak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Ayrıca, bir diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın ise devlet korumasına alındığı bildirildi.

"GÖREMEYECEK OLMAM NE ACI"

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın, olaydan kısa süre önce kitap odaklı bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım dikkati çekti. Belinay'ın söz konusu paylaşımında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Güz Geliyor (göremeyecek olmam ne acı)

Güz geliyor

Soluyor düşlerim

Bir vedaya hazırlıyor bu rüzgarlar beni

Adım adım, sürükleyerek, kendinden son derece emin

Güz geliyor

Geçiyor vaktim

Yalnızca bu uğultular anlıyor beni

Bağırmadan, hissederek, ne olup bittiğini gözleyen."

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN KAYITLAR İNCELENSİN"

Dün özel bir televizyon kanalının yayınına telefonla bağlanan baba Murat Sakar, soruşturmaya ilişkin devlet yetkililerine seslendi. Sakar, olayın aydınlatılmasını talep ederek, "Devlet büyüklerimizden, Adalet Bakanımızdan bu olayla ilgilenmelerini rica ediyorum. Telefonlarının, Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarının, çocuklarımın evden çıkış görüntülerinin, deniz kenarında hangi araçlara binildiğini vs. bunların tespit edilmesini istiyorum" dedi.

Aynı zamanda dayısının kızı olan eski eşiyle 3 yıldır görüşmediğini belirten Sakar, çocuklarının ölüm haberini geç aldığını ifade ederek, "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi" diye konuştu.

Çocuklarıyla 2 yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"BIÇAĞI ŞAH DAMARIMA DAYADI" İDDİASI

Murat Sakar, "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusunu şu iddialarla yanıtladı: "Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Bende onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."

Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı" dedi.

"BİLGENUR'U YANIMA ALMAK İSTİYORUM"

Sakar, sözlerine şöyle devam etti: "Bilgenur da başarılı bir öğrenci. 3 senedir de evde. Bilgenur benim hayatta kalan tek kızım. Başka kimsem yok. Onu yanıma almak istiyorum. Sosyal hizmetlerden de, sevgili büyüklerimizde bana yardımcı olsunlar. Bilgenur'un artık hayatı tehlikesi de olabilir. Ona sahip çıkıp, Kars'a getirmek istiyorum. Bilgenur kardeşlerini gördü, başına gelenleri gördü. Şuanda tek başına olamaz. Anne zaten bu konuda çocuklardan haberi yok. Velayeti ondaydı. Bilgenur'da aynı olsa, onu da kaybetsem o zaman yaşama amacım yok. Ne yapacağım?"

"DUYDUĞUMA GÖRE, SON GİTTİKLERİ EVDE HUZURSUZLARMIŞ"

Çocukların son taşındıkları evde huzursuz olduklarını duyduğunu öne süren Murat Sakar, "Duyduğuma göre, son gittikleri evde huzursuzlarmış ama neden huzursuzlar, orada hangi problemler oluştu onu bilemiyorum. Ama eski eşimin çocuklara şiddet uyguladığını zannetmem, çocuklarını neden dövsün ki? Ali'nin cep telefonu da yanındaymış, onun bulunmasını istiyorum. O çok önemli. Giderken üzerindeymiş telefonu" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA