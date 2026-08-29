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'Fidan Hoca' gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın, "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını açıklamıştı. Atalay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'Fidan Hoca' gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Sosyal medyada ‘Fidan Hoca' olarak bilinen ‘fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin; TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Fidan Hoca gözaltına alınmıştı! Karar verildi 1

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alındı.

Fidan Hoca gözaltına alınmıştı! Karar verildi 2

TUTUKLANDI

SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı
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