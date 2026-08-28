Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam sürüyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, yetkililer yaşamını yitirenlerin sayısının 389'a ulaştığını aktardı. Aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

466 KİŞİ KURTARILDI

Nepal Polisinden yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu’da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

AFET BÖLGESİNE 13 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Nepal Başbakanı Balendra Shah yaptığı açıklamada, 13 binden fazla güvenlik personelinin arama çalışmalarına katılmak üzere seferber edildiğini söyledi.

Geçici barınakların kurulduğunu ve yaralı vatandaşlara ücretsiz tedavi sağlandığını belirten Shah, hükümetin odağının hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu ifade etti.

"17 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYAR HALE GETİRDİ"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal’deki sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi.



UNICEF’in Nepal temsilcisi Alice Akunga, etkilenen bölgelerdeki çocukların hayatlarının kelimenin tam anlamıyla sular altında sürüklendiğini, çok fazla çocuğun ise "hayatını ve sevdiklerini kaybettiğini" söyledi.

Felaketten sağ kurtulan çocukların hastalık, yetersiz beslenme, şiddet ve sömürü riskleriyle daha fazla karşı karşıya olduğunu aktaran Akunga, UNICEF’in sahada destek sağladığını, ancak "ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşabilmek" için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ÇİN-NEPAL SINIRI ORTADAN KAYBOLDU

Conflict'te yer alan habere göre, sel felaketinin ardından Çin-Nepal sınır hattı ortadan kayboldu.

Paylaşılan uydu görüntülerinde selden sonra sınırdaki değişim dikkat çekti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır