HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Nepal'deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış

İçerik devam ediyor

Nepal'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi gündemdeki yerini korurken facianın boyutları gün geçtikçe daha da belirginleşiyor. Son güncellemelere göre, felakette şu ana kadar 389 kişi yaşamını yitirirken, gelen son uydu görüntüsünde Çin-Nepal sınırının haritadan silinmesi selin boyutlarını kanıtlar nitelikte...

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam sürüyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, yetkililer yaşamını yitirenlerin sayısının 389'a ulaştığını aktardı. Aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu yüzlerce kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 1

466 KİŞİ KURTARILDI

Nepal Polisinden yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu’da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 2

AFET BÖLGESİNE 13 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Nepal Başbakanı Balendra Shah yaptığı açıklamada, 13 binden fazla güvenlik personelinin arama çalışmalarına katılmak üzere seferber edildiğini söyledi.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 3

Geçici barınakların kurulduğunu ve yaralı vatandaşlara ücretsiz tedavi sağlandığını belirten Shah, hükümetin odağının hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu ifade etti.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 4

"17 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYAR HALE GETİRDİ"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal’deki sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi.
Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 5

UNICEF’in Nepal temsilcisi Alice Akunga, etkilenen bölgelerdeki çocukların hayatlarının kelimenin tam anlamıyla sular altında sürüklendiğini, çok fazla çocuğun ise "hayatını ve sevdiklerini kaybettiğini" söyledi.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 6

Felaketten sağ kurtulan çocukların hastalık, yetersiz beslenme, şiddet ve sömürü riskleriyle daha fazla karşı karşıya olduğunu aktaran Akunga, UNICEF’in sahada destek sağladığını, ancak "ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşabilmek" için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 7

ÇİN-NEPAL SINIRI ORTADAN KAYBOLDU

Conflict'te yer alan habere göre, sel felaketinin ardından Çin-Nepal sınır hattı ortadan kayboldu.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 8

Paylaşılan uydu görüntülerinde selden sonra sınırdaki değişim dikkat çekti.

Nepal deki sel felaketinden çarpıcı kare! Sınır hattını bile ortadan kaldırmış 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!
﻿Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'şov' tepkisi﻿Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'şov' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
Çin sel Nepal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.