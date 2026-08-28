GTA 6 oynanış görüntülerinde gözden kaçan 8 detay! Jason ve Lucia'dan Snapmatic'e

Rockstar Games, uzun süredir beklenen GTA 6 oynanış görüntülerini yayımladı. İlk olarak Netflix'te gösterilen Grand Theft Auto VI: An Extended Look, daha sonra Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından da erişime açıldı.

Tamamen PlayStation 5 üzerinden alınan oyun içi görüntülerden oluşan gösterim; çatışmalar, araç kullanımı, karakter değiştirme, açık dünya aktiviteleri ve Jason ile Lucia'nın birlikte gerçekleştirdiği işler dahil olmak üzere GTA 6'nın oynanışına şimdiye kadarki en kapsamlı bakışlardan birini sundu.

Ancak GTA 6 oynanış videosunda ilk izleyişte fark edilmesi zor bazı küçük ayrıntılar da bulunuyor. İşte GTA 6'nın yeni özellikleri hakkında ipucu veren, gözden kaçırmış olabileceğiniz detaylar...

GTA 6'DA KÖPEKLERİ SEVEBİLECEĞİZ

GTA 6 oynanış görüntülerinin ilk bölümlerinden birinde Jason'ın bir köpekle etkileşime girerek onu sevdiği görülüyor.

Etkileşim sırasında ekranda farklı seçeneklerin belirmesi, GTA 6'da çevredeki karakterler ve hayvanlarla doğrudan etkileşimin önemli bir parçası olacağını gösteren ayrıntılardan biri.

Köpeğin sevilmesinin ardından ekranda bir simge de beliriyor. Bu simgenin bir karma/itibar sistemine ait olduğu, köpeği sevmenin pozitif karma verdiği belirtiliyor.

KONTROL ETMEDİĞİNİZ JASON VEYA LUCIA DA GÖREVDE AKTİF KALABİLECEK

GTA 6'nın dikkat çeken oynanış detaylarından biri de Jason ve Lucia arasındaki görev dinamiği.

Görüntülerde oyuncu karakterlerden birini kontrol ederken diğer karakterin kendi başına hareket edebildiği ve oyuncuya eşlik ettiği görülüyor.

Başka bir sahnede de karakterlerden biri soygun sırasında kontrol edilirken diğerinin dükkânın içinde aktif biçimde görevini yerine getirdiği görülüyor.

Bu nedenle GTA 6'da kontrol edilmeyen ana karakter, en azından bazı görevlerde yalnızca oyuncunun arkasından gelen pasif bir yol arkadaşı olmayacak.

JASON VE LUCIA HER İŞİ BİRLİKTE YAPMAYACAK

Jason ve Lucia, GTA 6'nın iki ana karakteri olsa da yeni görüntüler ikilinin her zaman birlikte hareket etmeyeceğini de gösteriyor.

Bir sahnede kendilerine iş veren karakter, yapılacak iş için ikiliden yalnızca birini istiyor. Bunun ardından Lucia işi üstlenirken Jason geride kalıyor.

Ayrıca Jason ve Lucia birbirinden uzaktayken oyuncunun iki karakter arasında geçiş yapabildiği de GTA 6 oynanış videosunda gösteriliyor.

Bu detaylar, hikâye boyunca ikilinin birlikte hareket ettiği bölümlerin yanı sıra yollarının ayrıldığı işler ve aktiviteler de bulunacağını gösteriyor.

GTA 5'TEN TANIDIĞIMIZ SNAPMATIC GERİ DÖNÜYOR

GTA 6 dünyasında sosyal medyanın büyük bir yer kaplayacağı daha önce yayımlanan görüntülerden anlaşılmıştı. Extended Look sırasında ise GTA 5 oyuncularının yakından tanıdığı bir isim yeniden ortaya çıktı: Snapmatic.

Karakterler arasındaki bir konuşmada Snapmatic'in adı açık şekilde geçiyor.

GTA 5'te Instagram benzeri bir platform olarak yer alan Snapmatic'in adının GTA 6'nın geçtiği Leonida'da da varlığını sürdürdüğü böylece görülmüş oldu.

GTA 6'NIN DÜNYASINDA CANLI YAYIN YAPAN KARAKTERLER OLACAK

GTA 6'nın sosyal medya tarafındaki bir başka dikkat çekici detay ise canlı yayın yapan karakterler.

Bir sahnede Lucia'nın kullandığı aracın bagajında bulunan bir karakterin polis takibi sırasında telefonundan canlı yayın yapmayı sürdürdüğü görülüyor. Ekranda yayını takip eden kişilerin mesajları da beliriyor.

Böylece sosyal medya içeriklerinin GTA 6'da yalnızca telefon üzerinde izlenen videolar olarak kalmayacağı, doğrudan açık dünyadaki olayların içine de taşınacağı görülüyor.

LUCIA'NIN SİLAHININ ALINDIĞI BİR GÖREV VAR

GTA 6 Extended Look'un ilerleyen bölümlerinde Jason ve Lucia'nın güvenlik işi yaptığı sahneler de gösteriliyor. Burada gökdelendeki davet maskeli silahlı adamlarca basılıyor, ikili ayrı düşüyor ve Lucia silahsız kalıyor. Jason binanın başka bir bölümünde silahlı çatışmaya giriyor.

Webtekno'ya göre bu durum, bazı görevlerde oyuncuların cephaneliğinden mahrum bırakılarak yakın dövüş veya çevre unsurlarını kullanmaya zorlanabileceğini gösteriyor.

Bu, oyundaki tüm benzer görevlerin silahsız oynanacağı anlamına gelmiyor. Ancak görüntüler, GTA 6'nın en azından bazı bölümlerde oyuncunun kullanabileceği ekipmanları sınırlayabileceğini ortaya koyuyor.

BASKETBOL, KANO, DALIŞ, PARAŞÜT... GTA 6'DA YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR

GTA 6'nın yeni özellikleri arasında açık dünyada yapılabilecek yan aktiviteler de dikkat çekiyor.

Oynanış görüntülerinde basketbol, ağırlık kaldırma, kano, jet ski, dalış, paraşütle atlama ve farklı yarış türleri dahil olmak üzere çok sayıda aktivite gösteriliyor.

Otomobil yarışlarının yanı sıra toprak pistlerde motosikletlerle gerçekleştirilen yarışlardan da görüntüler bulunuyor.

Jason ve Lucia'nın yalnızca görevden göreve koşmadığı; evde vakit geçirdiği, televizyon izlediği ve farklı günlük aktiviteler gerçekleştirdiği sahneler de GTA 6'nın açık dünya tarafında oyunculara sunulacak seçeneklerin oldukça çeşitli olacağını gösteriyor.

GTA 6'NIN ARAÇ HASAR SİSTEMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

GTA 6 oynanış görüntülerindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de polis kovalamacaları sırasında ortaya çıkıyor.

Jason'ın takipteki polis araçlarına ateş ettiği bölümde, araçların lastiklerinin vurulabildiği görülüyor. Lastikleri hasar alan polis araçları yüksek hızda kontrolünü kaybederek savruluyor ve kaza yapıyor. Motor bloğuna ateş edilince araç kullanılamaz hale geliyor.

Araçların çevredeki nesnelerle çarpışmaları sırasında oluşan hasar ve fizik efektleri de görüntülerde açık şekilde görülebiliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıkladığı GTA 6 çıkış tarihi 19 Kasım 2026.

Grand Theft Auto VI, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Rockstar Games şu ana kadar GTA 6'nın PC sürümü için bir çıkış tarihi açıklamadı.

GTA 6'nın yayımlanan yeni oynanış görüntüleri ise Jason ve Lucia'nın hikâyesinin yanı sıra oyunun açık dünyası, görev sistemi, karakter geçişleri ve yan aktiviteleri hakkında şimdiye kadarki en kapsamlı ipuçlarını vermiş durumda.