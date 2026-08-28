Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek

Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Yeni yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuvvetli yağış riski nedeniyle Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde de yerel yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK

Son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kent genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

Meteoroloji, kentte sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Ankara: 29 derece, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

İstanbul: 26 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

İzmir: 35 derece, az bulutlu ve açık

Bursa: 28 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak

Adana: 35 derece, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 39 derece, batısının iç kesimlerinde yerel sağanak

Samsun: 27 derece, aralıklı sağanak

Trabzon: 27 derece, gece saatlerinde kuvvetli olması beklenen sağanak

Erzurum: 27 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak

Diyarbakır: 36 derece, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.