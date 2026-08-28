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Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos hava durumu tahminlerini yayımladı. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken, birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek
Nilgün Arabacı

Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Yeni yağışlı sistemle birlikte özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuvvetli yağış riski nedeniyle Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek 1

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde de yerel yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek 2

SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK

Son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek 3

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kent genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

Meteoroloji, kentte sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Hava bir anda değişiyor! 10 il için alarm verildi, sıcaklıklar 5 derece düşecek 4

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Ankara: 29 derece, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İstanbul: 26 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir: 35 derece, az bulutlu ve açık
Bursa: 28 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Adana: 35 derece, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 39 derece, batısının iç kesimlerinde yerel sağanak
Samsun: 27 derece, aralıklı sağanak
Trabzon: 27 derece, gece saatlerinde kuvvetli olması beklenen sağanak
Erzurum: 27 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Diyarbakır: 36 derece, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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