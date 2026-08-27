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Öğrencilerin ev bulma telaşı! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

İstanbul'da üniversite kayıtlarının başlamasının ardından öğrenciler ev bulma telaşına düştü. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri ise dairelerini odalara çok sayıda yatak yada ranza koyarak kiralamaya başladı. Pansiyona dönüşen dairelerde 2 kişilik odaların fiyatları yatak başı 18 bine kiralanırken, tek kişilik odalarda ise fiyat 25-27 bin lira aralığına kadar çıkıyor.

Öğrencilerin ev bulma telaşı! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Üniversite kayıtları başladı öğrenciler kalacak ev bulabilmek için uğraşırken, bazı ev sahipleri ise dairelerini pansiyona çevirmeye başladı. ATV'de yer alan habere göre, 2 kişilik odalar 18 bin civarında, tekli odalar ise 25 bin ila 27 bin lira arasında kiralanıyor. Dairelerde bir odaya 2-3 yatak hatta ranza da konulabiliyor.

Öğrencilerin ev bulma telaşı! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar 1

"EV KİRALARI YÜKSELDİ"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, "Üniversite öğrencilerinin ev aramaya başlamaları ev sahiplerinin kiraları yükseltmesine neden oldu.
Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 45 bin lira olan kiralar 55-65 bine kadar değişkenlik göstermekte." dedi.

Öğrencilerin ev bulma telaşı! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar 2

"GÜVENLİK AÇISINDAN SAKINCALI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Hem kayıt dışı ekonomi hem vergi kaçağı hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ev bulma telaşı! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar 3

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kiralık daire
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