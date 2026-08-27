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Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı devreye alındı. Nepal-Tibet (Çin) sınır bölgesinde önceki günlerde meydana gelen sel felaketinde 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi

Çin’in Nepal sınırında hareketlilik peş peşe doğal afetler yaşanıyor. Dün toprak kaymasının yaşandığı Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi 1

SEL FELAKETİYLE SARSILAN TİBET BÖLGESİNDE 5. BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, depremin Tibet’in kuzeyinde, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi 2

SARSINTININ ARDINDAN 5. DERECE SEL UYARISI YAPILDI

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet’te bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmının devreye alındığını bildirdi. Xinhua’ya göre; Çin Su Kaynakları Bakanlığı, yerel yetkililere set gölünü ve yağışları izleme talimatı verdi.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi 3

Çin Deprem Ağları Merkezi dün Tibet’in Nagqu bölgesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi 4

NEPAL’DE ŞU ANA KADAR 389 ÖLÜM DOĞRULANMIŞTI

Tibet sınırındaki Nepal’de dün Himalayalar’da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri’ne ulaşmasıyla sel felaketi meydana gelmişti. Nepal Polisi, selde şu ana kadar 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise toplamda 910 kişinin kayıp durumda olduğunu açıklamıştı.

Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem: Sel alarmı verildi 5

(Not: Haberde kullanılan görseller geçtiğimiz gün meydana gelen sel felaketine aittir)

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çin sel Nepal
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