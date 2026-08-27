Nepal'deki sel felaketinin yeni görüntüleri dehşete düşürdü! Sel suları dev kayayı böyle sürükledi

Nepal’de dün Himalayalar’da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri’ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

SEL FELAKETİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hayatını kaybedenlerin sayısının 400'e yaklaştığı sel felaketine dair yeni görüntüler dehşete düşürdü. 389 kişinin hayatını kaybettiği felakete ait yeni görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

DEV KAYAYI YERİNDEN SÖKÜP SÜRÜKLEDİ

Görntülerde, önüne gelen her şeyi silip süpüren selin devasa kaya parçasını yerinden oynatarak sürüklediği görüldü. O anlar bölgede bulunan vatandaşların kamerasına an be an yansıdı.

Nepal'daki faciada dev kaya böyle sürüklendi pic.twitter.com/isSPACyIgU — Mynet (@mynet) August 27, 2026

CAN KAYBI 389'A YÜKSELDİ

Nepal’de Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 389’a yükseldi. Diğer yandan UNICEF tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal’deki sel felaketinin 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdiği bildirildi.

Nepal Polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 389’a yükseldiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu’da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır