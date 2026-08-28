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FETÖ'ye 2 ilde operasyon! Sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ile Hilal Köseoğlu yakalandı!

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen ortak operasyon sonrası 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ile KHK ile ihraç edilen eski hakim/savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

FETÖ'ye 2 ilde operasyon! Sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ile Hilal Köseoğlu yakalandı!
Doğukan Akbayır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ilde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese operasyon düzenlendi.

FETÖ ye 2 ilde operasyon! Sivil imam Kemal Batmaz ın kızı Esra Batmaz ile Hilal Köseoğlu yakalandı! 1

İKİ İLDE OPERASYON: ESRA BATMAZ VE HİLAL KÖSEOĞLU YAKALANDI

Operasyonun İstanbul ayağında, Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı.

Muğla'daki operasyonda ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. El konulan materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edildi. Haklarında yakalama çalışmaları devam eden Aykın ve Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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