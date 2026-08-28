Eşini öldürüp 1,5 ay evde sakladı, sonra parçaladı! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Maltepe’de 2019 yılında kaybolan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva’nın akıbeti 7 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Eşi Ersin Yılmaz, Tursunboeva’yı öldürdükten sonra cansız bedenini yaklaşık 1,5 ay evde sakladığını, ardından parçalara ayırarak çöp konteynerine attığını itiraf etmişti. Cinayete ilişkin hazırlanan dosyada savcılığın ceza talepleri ve yeni delil ayrıntıları ortaya çıktı. Cesedine ulaşılamayan Tursunboeva’yı öldürdüğü gerekçesiyle Ersin Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet, olayın ardından şüpheliye yardım ettiği öne sürülen Anıl Yılmaz hakkında ise 10 yıla kadar hapis talep edildi.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE YOLCULUK YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Khurriyat Tursunboeva 2015 yılında Ersin Yılmaz ile evlendi. 2019 yılından beri kadından haber alamayan abla Sevara Zakhidova'nın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma sürecinde, Tursunboeva'nın iki çocuğu olduğu, Türkiye'ye son girişini 15 Mayıs 2017'de yaptığı, ancak bu tarihten sonra herhangi bir yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın son olarak 24 Şubat-25 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli Pamukkale'deki bir otelde konakladığı, sonrasında herhangi bir otel kaydına, şehirlerarası yolculuğa, hastane veya eczane kaydına rastlanmadığı tespit edildi.

Olayı derinleştiren başsavcılık, talihsiz kadının cani eş kurbanı olduğunu 7 yıl sonra aydınlattı. Soruşturma kapsamında tamamlanan dosyada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyadaki HTS kayıtları ile şehirlerarası ulaşım firmasına ait 10 Temmuz 2019 tarihli İstanbul-Milas seferine ait yolcu listesi de soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı. Sancaktepe/Samandıra'dan binen Ersin Yılmaz'ın, arkadaşı Anıl Yılmaz'ın kimliğini kullanarak bilet aldığı ve iletişim bilgisi olarak da babasının numarasını verdiği belirlendi.

Otobüsün Bursa-Balıkesir üzerinde polis uygulamasına girdiği, Ersin Yılmaz'ın da polis kontrolünde Anıl Yılmaz'a ait kimlik kartını gösterdiği, HTS kayıtlarının incelenmesinde de Yılmaz'ın söz konusu otobüsle Anıl Yılmaz adına alınan biletle seyahat ettiği tespit edildi. İddianamede, bu yöntemin Ersin Yılmaz tarafından eşinin kaybolduğu tarihlerde yakalanmamak amacıyla alınmış bir tedbir olduğu değerlendirildi.

DONMUŞ KİREÇ KÜTLESİNDE KIRMIZI PARÇACIKLAR ÇIKTI

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta Tursunboeva ile birlikte yaşayan Ersin Yılmaz'ın, eşinin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibine kendisi görünmeden Anıl Yılmaz aracılığıyla kalan kirayı ve evin anahtarını gönderdiği ve evden kaçar gibi taşındığı belirlendi. Evden kokuların gelmesi üzerine evi kontrol eden ev sahibi Bahadır T.'nin, çatıdaki su oluğuna dökülmüş halde bulunan donmuş kireç kütlesinden kokunun geldiğini fark ettiği öğrenildi.

Bahadır T.'nin kireç kütlesinin bir bölümünü kırdığı ve içerisinden kırmızı renkli parçacıklar çıktığını gördüğü, ancak kütlenin tamamını kıramadığı belirtilen dosyada, yeni kiracının eve taşınmasının ardından kötü kokuya dayanamayarak kireç kütlesini tamamen kırıp kaldırdığı ve kokunun sona erdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine talihsiz kadının evde öldürüldüğü, kireç ile ceset üzerinde işlem yapılmış olabileceği belirtildi.

LUMİNOL DÖRT NOKTADA TEPKİ VERDİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerince biyolojik iz, doku ve sıvılara karşı tepkime veren luminol sıvısıyla inceleme yapıldı. Rapora göre mutfak penceresi önü dış kısım su oluğunda iki farklı noktada, mutfak penceresi önü iç kısım zeminde ve mutfak kapısının dış yüzeyinde luminole tepki veren parlamalar tespit edildi. Söz konusu noktaların Ersin Yılmaz'ın 14 Mart 2026 tarihinde yaptırılan yer gösterme işlemindeki olay anlatımı ve ifadesiyle birebir uyuştuğu aktarıldı. İkametin salonunda tespit edilen DNA'nın ise maktuleye ait olmadığı belirlendi.

CİNAYETİ YER GÖSTERMEDE ANLATTI

Soruşturmanın en kritik aşaması ise Ersin Yılmaz'ın 13 Mart 2026'da gözaltına alınmasının ardından yaşandı. Yılmaz, eşi Khurriyat Tursunboeva'yı kendisinin öldürdüğünü ve cesedini attığını itiraf etti. Yılmaz'ın yine kendi rızasıyla yer gösterme yapmak istemesi üzerine işlem gerçekleştirildi. Yer gösterme sırasında olayı anlatan cani koca olay günü eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattı. "Tartışma sırasında eşim saldırıp hakaret etmeye başladı bunun üzerine cinnet geçirdim. Evin balkonunda bulunan tahta sopa ile eşimin başına vurdum, eşimin başı önce mutfak tezgâhına, ardından yere çarptı ve sert şekilde yere düştü. Öldüğünü anladım. Ardından cesedi mutfak penceresinin önündeki bölmeye bıraktım. Cesedi yaklaşık 1-1,5 ay boyunca evin mutfak penceresinin önündeki bölümde tuttum. Cesedin kokmaya başlaması üzerine üç parçaya ayırdım ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attım" dedi.

CESET VE HERHANGİ BİR UZVA ULAŞILAMADI

Ersin Yılmaz'ın cesedi çöp konteynerine attığı yönündeki beyanı üzerine 24 Mart 2026 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü'ne yazılan yazı da dosyada yerini aldı. Yazıda, atık bertaraf tesislerine 2019 yılı içerisinde günlük ortalama 6 bin 750 ton atık kabul edildiği, ilçe belediyelerince getirilen atıkların sahaya ulaştığında kamyonlardan dökülmesinin ardından bekletilmeksizin iş makineleriyle serilerek bertaraf edildiği bildirildi. Belirtilen tarihlerde veya sonrasında herhangi bir ceset ya da uzva rastlanmadığı ve bu konuda herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı kaydedildi.

Soruşturmanın geldiği aşamada maktule Khurriyat Tursunboeva'ya ait ceset veya herhangi bir uzuv ele geçirilemedi. Ancak savcılık, cesedin bulunması ve Adli Tıp uzmanları tarafından otopsi yapılmasının mutlak şekilde zorunlu olmadığına ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 24 Mart 2015 tarihli kararına da atıfta bulundu. Savcılık değerlendirmesinde: Ersin Yılmaz'ın ayrıntılı ikrarı, yer gösterme işlemindeki anlatımı, olay yeri incelemesinde luminole tepki veren noktaların bu anlatımlarla birebir örtüşmesi, maktulenin Türkiye'den çıkış kaydının bulunmaması, herhangi bir hastane, eczane veya seyahat kaydının bulunmaması ve olaydan sonra maktulenin yaşadığına ilişkin hiçbir emareye rastlanmamasının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Bu deliller kapsamında Ersin Yılmaz'ın resmi nikahlı eşi Khurriyat Tursunboeva'yı 24 Haziran 2019 tarihinde ikametlerinde kıskançlık meselesinden çıkan tartışma sırasında başına vurmak suretiyle öldürdüğü, cesedi toprak ve kireç yardımıyla yaklaşık 1-1,5 ay ikametin mutfak yanındaki balkon kısmında muhafaza ettiği ve ardından parçalara ayırarak çöp konteynerine attığı yönünde yeterli şüphe sebeplerinin oluştuğu değerlendirildi.

ANIL YILMAZ HAKKINDA İKİ AYRI SUÇLAMA

Soruşturmada Ersin Yılmaz'ın arkadaşı Anıl Yılmaz yönünden de dikkat çeken deliller elde edildi. İki sanığın olaya ilişkin ifadelerinde belirgin çelişkiler bulunduğu, ancak Anıl Yılmaz'ın kasten öldürme eylemine iştirak ettiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi. Buna karşılık Ersin Yılmaz'ın olaydan sonra Anıl Yılmaz'ın kimliğiyle otobüs yolculuğu yaptığı ve polis kontrolünde Anıl Yılmaz'ın kimliğini verdiği tespit edildi. Savcılık, Anıl Yılmaz'ın Ersin Yılmaz'ın yakalanmaması için imkân sağladığını ve bu nedenle "suçluyu kayırma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğunu değerlendirdi. Anıl Yılmaz'ın savunması hayatın olağan akışına aykırı bulunarak savunmasına itibar edilmedi.

Diğer yandan Ersin Yılmaz, ifadesinde maktuleye ait cesedi sakladığı toprağı poşetlere doldurarak gece 02.00-03.00 sıralarında çöp konteynerine attığını ve olaydan kimseye bahsetmediğini söyledi. Anıl Yılmaz ise Ersin'in toprağı poşetlere doldurduğu sırada evde olduğunu, ancak yardım etmediğini; yalnızca maktuleye ait elbiselerin bulunduğu valizi çöp konteynerine attığını ifade etti. Savcılık, Anıl Yılmaz'ın cesedin, toprağın ve maktuleye ait kıyafetlerin bertaraf edilmesine yardım ettiği gerekçesiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair de yeterli şüphe bulunduğunu değerlendirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sanık Ersin Yılmaz hakkında "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, cinayet sonrası kimliğini kullandığı arkadaşı Anıl Yılmaz hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi.