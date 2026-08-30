Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 30 Ağustos mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Kerkez'in mesajı şöyle:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümünü gururla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer; milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir.

Bu büyük mirası, hukuk devleti ilkesi ve hukukun üstünlüğü temelinde gelecek nesillere taşımak ortak sorumluluğumuzdur.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."