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Huawei Mate XT 2 ortaya çıktı: Üçe katlanan telefonda tasarım tamamen değişti

Huawei, yeni nesil üçe katlanabilir telefonu Mate XT 2'nin tasarımını ilk kez gözler önüne serdi. İlk Mate XT'de kullanılan Z şeklindeki katlama mekanizmasını terk eden şirket, yeni modelde esnek ekranı kapalı konumda daha iyi koruyan U şeklinde bir tasarıma geçiyor.

Huawei Mate XT 2 ortaya çıktı: Üçe katlanan telefonda tasarım tamamen değişti
Enes Çırtlık

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki en sıra dışı modellerinden Mate XT'nin yeni neslini hazırlıyor. Şirket tarafından paylaşılan resmi görüntüler, Huawei Mate XT 2 ile birlikte tasarım tarafında önemli değişiklikler yapılacağını gösteriyor.

MATE XT 2, U ŞEKLİNDE KATLANACAK

Mate XT 2'nin en dikkat çekici yeniliği katlama mekanizması olacak. İlk Mate XT'deki Z şeklindeki yapı yerine yeni telefonda U şeklinde katlanan üç parçalı bir tasarım kullanılacak.

Bu yapı genel olarak Samsung'un üçe katlanabilir telefonundaki sisteme benziyor. Ancak panellerin açılma yönünde farklılık bulunuyor. Samsung Galaxy Z TriFold sol taraftaki panelden açılırken Huawei Mate XT 2'nin sağ tarafa doğru açıldığı görülüyor.

Yeni mekanizmanın en önemli avantajlarından biri ise esnek ekranın korunması. Telefon tamamen kapatıldığında katlanabilir ana ekran cihazın içerisinde kalıyor. Böylece ekranın darbelere karşı daha korunaklı olması hedefleniyor.

Bu değişiklik özellikle tamir maliyetleri düşünüldüğünde önemli olabilir. İlk Mate XT'nin katlanabilir ekranının değiştirilmesi için 4.999 yuan gibi yüksek bir ücret talep ediliyor.

Huawei Mate XT 2 ortaya çıktı: Üçe katlanan telefonda tasarım tamamen değişti 1

ÖN KAMERADA HAP ŞEKLİNDE EKRAN DELİĞİ

Huawei, Mate XT 2'nin dış ekranında da değişikliğe gidiyor. Paylaşılan görüntülerde ön kameranın, şirketin geleneksel amiral gemisi telefonlarını hatırlatan hap şeklindeki bir ekran deliğine yerleştirildiği görülüyor.

Bu tasarım, cihazın 3D yüz tanıma teknolojisini destekleyebileceğine işaret ediyor. Benzer bir sistemin Huawei Pura 90 Ultra'da da kullanılacağı öne sürülüyor.

Telefonun arkasındaki kamera ünitesinde ise büyük bir tasarım değişikliği bulunmuyor. Huawei, önceki nesilde kullanılan karakteristik sekizgen kamera adasını Mate XT 2'de de koruyor.

Huawei Mate XT 2 ortaya çıktı: Üçe katlanan telefonda tasarım tamamen değişti 2

GÜCÜNÜ KİRİN 9030S İŞLEMCİDEN ALABİLİR

Huawei Mate XT 2'nin donanım tarafında Kirin 9030S işlemcisinden güç alması bekleniyor. Huawei'nin yeni amiral gemilerinin çoğunda kullandığı işlemci; 2,69 GHz hızında çalışan bir süper çekirdek, 2,15 GHz hızında üç büyük çekirdek ve 1,62 GHz hızında dört orta çekirdek barındırıyor.

Grafik tarafında ise 933 MHz hızında çalışan ve üç hesaplama birimine sahip Maleoon 935F GPU bulunuyor.

HARMONYOS 7 İLE GELEN İLK TELEFON OLABİLİR

Mate XT 2'nin aynı zamanda HarmonyOS 7 ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Yeni işletim sistemindeki Ark Engine'e ilk kez doğrudan sistem içerisinde çalışan büyük bir yapay zeka modeli entegre edilecek.

Huawei'ye göre 2 milyardan fazla kullanım senaryosu verisiyle eğitilen bu sistem sayesinde performans yüzde 15 artırılırken, yıllık sistem yükü artışının yüzde 10'un altında tutulması hedefleniyor.

Huawei henüz Mate XT 2'nin tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak şirketin telefonun tasarımını resmi olarak göstermeye başlaması, kapsamlı lansmanın yakın zamanda gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. (Kaynak: GizmoChina)

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Anahtar Kelimeler:
Huawei katlanabilir telefon
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