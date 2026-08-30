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Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var"

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Melih Kadir Yılmaz

Girne açıklarında bir gemi şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gemide yolcu ve mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca bölgeden gelen ilk görüntülerde insanların alabora olan ve ters dönen geminin üzerine çıkıp, denizin ortasında yardım beklediği görüldü. Öte yandan geminin Mersin'e doğru harekette olduğu belirtildi. KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı, "Kayıplarımız var, sayısını bilmiyoruz" açıklaması yaptı.

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanırken, Girne açıklarında bir geminin alabora olduğu bildirildi.

ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLDU

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 1

DENİZDE CAN PAZARI! GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre gemi Mersin'e doğru hareket halindeyken alabora oldu. Bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

(Video Kaynak: Özgür Gazete Kıbrıs)

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 2

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayın ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 3

GEMİDE 267 KİŞİ VARDI

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

Ayrıca, olası bir tahliyeye karşı çok sayıda ambulans da karada hazır bekletiliyor. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi ise verilmedi.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 4

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Girne Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 5

KURTARILANLAR GİRNE LİMANI'NA GETİRİLİYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 6

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 7

"DENİZE ATLAYANLAR OLDU"

Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 8

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var" 9

"KAYIPLARIMIZ VAR"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayda kayıplar yaşandığını, sayısını bilmediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gemi
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