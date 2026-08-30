Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var"

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanırken, Girne açıklarında bir geminin alabora olduğu bildirildi.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.
Öte yandan edinilen bilgilere göre gemi Mersin'e doğru hareket halindeyken alabora oldu. Bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.
(Video Kaynak: Özgür Gazete Kıbrıs)
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayın ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.
Ayrıca, olası bir tahliyeye karşı çok sayıda ambulans da karada hazır bekletiliyor. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi ise verilmedi.
Girne Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada durumun çok ciddi olduğunu söyledi.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.
Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayda kayıplar yaşandığını, sayısını bilmediklerini ifade etti.
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