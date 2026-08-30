Son dakika: Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu! Denizde can pazarı... "Kayıplarımız var"

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanırken, Girne açıklarında bir geminin alabora olduğu bildirildi.

ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE ALABORA OLDU

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yolcu gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.

DENİZDE CAN PAZARI! GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre gemi Mersin'e doğru hareket halindeyken alabora oldu. Bölgeden ilk gelen görüntüler ise tedirginlik yarattı. İnsanların, alabora olmuş geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

(Video Kaynak: Özgür Gazete Kıbrıs)

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayın ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

GEMİDE 267 KİŞİ VARDI

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

Ayrıca, olası bir tahliyeye karşı çok sayıda ambulans da karada hazır bekletiliyor. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi ise verilmedi.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Girne Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

KURTARILANLAR GİRNE LİMANI'NA GETİRİLİYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.

"DENİZE ATLAYANLAR OLDU"

Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

"KAYIPLARIMIZ VAR"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayda kayıplar yaşandığını, sayısını bilmediklerini ifade etti.