iPhone 18 Pro ön siparişleri bu yıl alışılmadık bir günde başlayabilir

Apple'ın yıllık iPhone etkinliğini 9 Eylül Çarşamba günü düzenleyecek. Etkinlikte iPhone 18 Pro modellerinin yanı sıra şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4'ün de tanıtılması bekleniyor.

IPHONE 18 PRO ÖN SİPARİŞ TARİHİ 12 EYLÜL OLABİLİR

Apple'ın standart ürün lansman takviminde yeni iPhone modellerinin ön siparişleri, tanıtım etkinliğinin ardından gelen cuma günü açılıyor. Bu takvim değişmezse iPhone 18 Pro ön siparişlerinin 11 Eylül Cuma günü başlaması gerekiyor.

Ancak Macworld'ün Almanya merkezli kardeş yayını Macwelt'in güvenilir olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı habere göre Apple, bu yıl ön sipariş başlangıcını bir gün erteleyerek 12 Eylül Cumartesi gününe alabilir.

Bu değişikliğin arkasında ise 11 Eylül tarihinin özel anlamının bulunduğu belirtiliyor. 11 Eylül 2026, ABD'deki 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüne denk geliyor.

Apple'ın geçmişte de benzer bir karar aldığı biliniyor. 2015 yılında iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın standart ön sipariş günü 11 Eylül'e denk gelmiş, şirket ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi gününe kaydırmıştı.

ÖN SİPARİŞ SAATİ DE DEĞİŞEBİLİR

İddiaya göre Apple yalnızca günü değil, iPhone 18 Pro ön siparişlerinin açılacağı saati de değiştirebilir.

Şirket son yıllarda yeni iPhone modellerinin ön siparişlerini ABD Pasifik Saati ile 05.00'te başlatıyordu. Yeni iddia ise iPhone 18 Pro ön siparişlerinin 12 Eylül'de Pasifik Saati ile gece yarısı 00.00'da açılabileceğini öne sürüyor.

Söz konusu takvim değişikliğinin iPhone 18 Pro modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve etkinlikte tanıtılacak diğer bazı ürünleri de kapsayabileceği belirtiliyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli içinse farklı bir takvim uygulanabileceği ifade ediliyor. Katlanabilir iPhone'un ön siparişlerinin eylül ayının sonlarına doğru başlaması ihtimaller arasında.

Bununla birlikte iddialara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Macwelt daha önce iPhone 17e'nin 19 Şubat'ta tanıtılacağını öne sürmüş ancak cihazın duyurusu 2 Mart'ta gerçekleşmişti.

Bu nedenle 12 Eylül tarihi geçmişteki örnek nedeniyle güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilse de özellikle gece yarısı başlayacağı öne sürülen ön sipariş saatinin henüz kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor.

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