Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Adıyaman Valiliği çelengini Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Garnizon Komutanlığı çelengini Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Adıyaman Belediyesi çelengini ise Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sundu.

Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, programın ardından sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır