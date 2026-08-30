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Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Kültür Merkezi Şeref Salonunda Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlama programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Yenişehir Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin şiir okumasının ardından Jandarma Komando Birliği gösteri sundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi de vatandaşlardan ilgi gördü.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tören geçişinin ardından sona erdi.

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı 1

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı 2

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
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