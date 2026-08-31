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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından, yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı

Devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 1

ORMAN YANGINI ÇIKARTANLAR İDAM EDİLECEK

Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.

Hazırlanacak tasarıyla, ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 2

Haberde, kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 3

1993 YILINDAN BERİ UYGULANMAMIŞTI! CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.

Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 4

Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 5

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 6

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun dan orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası talimatı 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir orman yangını idam cezası
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