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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde isim değişikliğe gidildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. DHMİ Genel Müdürlüğü görevine ise Fatih Çakmak getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREVLENDİRME

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Resmi Gazete de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı 1

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kuruluğu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.

Resmi Gazete de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı 2

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığı ve üyeliği pozisyonlarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine üye Mehmet Koçyiğit getirildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi atama kararları
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