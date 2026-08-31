Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREVLENDİRME

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kuruluğu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu başkanlığı ve üyeliği pozisyonlarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine üye Mehmet Koçyiğit getirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır