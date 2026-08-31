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Yer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de eski çalışanı Z.G. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış, bıçaklı saldırıya uğradı. Bakış hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 39 yaşındaki milli takım antrenörü Funda Bakış, geçmişte kendi işlettiği spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Z.G. ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında bir süredir devam eden alacak-verecek husumeti kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Yer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti 1

MİLLİ ANTRENÖRÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İddialara göre, Z.G.'nin daha önce patronu olan Funda Bakış’a vermek üzere bankadan kredi çektiği ve bu paranın ödenmesi konusunda aralarında gerginlik yaşandığı öğrenildi. Sözlü tartışmanın hızla büyümesi üzerine Z.G., yanında bulundurduğu bıçakla milli antrenörü göğsünden ağır şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti 2

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, ağır yaralanan Bakış'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen milli antrenör kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen katil zanlısı Z.G. ile birlikte olayla ilişkisi bulunduğu değerlendirilen A.H.U. ve E.Ş. isimli iki kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden hakaret ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Milli antrenör Funda Bakış'ın vefatı, hem ailesini hem de spor camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı tahkikat devam ederken, gözaltına alınan 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Sancaktepe
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