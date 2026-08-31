HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy'deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı

Bakırköy’deki güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Yaklaşık 15 bin görüntünün bulunduğu arşivde epilasyon odalarının yanı sıra mağaza kabinleri, otel odaları ve Airbnb evlerinde kaydedildiği değerlendirilen görüntülerin de yer aldığı ortaya çıktı.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy'deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilip Telegram üzerinden satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma yeni bir boyut kazandı. İş yerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle ulaşılan Telegram kanalında yaklaşık 15 bin görüntü bulundu. Arşivin yalnızca epilasyon merkezine ait olmadığı, mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları ve Airbnb üzerinden kiralanan evlerde kaydedildiği değerlendirilen görüntüleri de içerdiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerin mahrem görüntülerini "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satan şebekenin iki önemli ismi adliyeye sevk edildi.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 1

AYLIK GELİRİNİ 1 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden Emrah Selim Cansever'in beyan ettiği gelir dudak uçuklattı. Güzellik merkezinin tüm kamera, ses ve alarm sistemlerini kurduğu belirlenen Cansever, sorgusunda mesleğini "serbest meslek erbabı" olarak belirtirken, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Şüpheli avukatı müvekkilinin "milyonlarca ciro yapan bir şirket sahibi" olduğunu vurgulayarak tutuksuz yargılanma talep etse de mahkeme 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Şüpheli Emrah Selim Cansever savunmasında, işletme sahibi Fatma'yı ortak arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirterek "Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez" diyerek suçlamaları reddetti ve dışarıdan bir siber sızma olabileceğini iddia etti.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 2

KAMERALARI HAREKET SENSÖRÜ GİBİ GİZLEMİŞLER

Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında, şüphelinin bu savunmasını çürüten deliller yer aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, gizli kameraların yerleştirildiği "PIR" (hareket sensörü) cihazlarının iş yerine montaj işlemlerinin bizzat Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına dair WhatsApp yazışmaları ve kayıtları ele geçirildi.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 3

ÜNLÜ GİYİM MAĞZALARI, OTELLER, BUNGALOVLAR...

Soruşturmada akıllara durgunluk veren bir başka detay da ortaya çıktı. İçerisinde 15 bin video kaydı barındıran Telegram'daki arşiv havuzunun içinde sadece güzellik merkezinin görüntülerinin olmadığı belirlendi. Görüntüler arasında ünlü giyim mağazalarının soyunma kabinleri, otel odaları, bungalov evler gibi birçok gizli kayıt yapılan müstehcen görüntüler olduğu belirlendi. 15 bin görüntünün siber polis tarafından incelendiği, soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 4

Kamera sistemlerini kuran şüpheli Cansever'in ve arkasındaki şebekenin sadece bu güzellik merkeziyle sınırlı kalmadığı, büyük giyim zincirlerinin soyunma kabinlerine, turistik otellere ve günlük kiralık Airbnb evlerine de benzer gizli düzenekler kurmuş olabileceği şüphesini ortaya çıkardı.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 5

İŞLETMECİ SUÇLAMAYI REDDETTİ: “BENİM VE KIZIMIN DA GÖRÜNTÜLERİ VAR”

İnternette 250 bine yakın takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan ise savunmasında suçlamaları tamamen reddederek, kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da mahrem görüntülerinin bu havuzda yer aldığını iddia etti.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 6

Özçalışkan, "Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı haline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim" diyerek suçu kameracı Emrah Selim Cansever'e attı.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 7

Şüphelilerin birbirlerini suçlayan çelişkili ifadelerini, müşteki beyanlarını ve sökülmüş gizli kameraların depoda ele geçirilmesini değerlendiren Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, iki şüphelinin de ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 8

Dijital materyallerin siber suçlar uzmanlarınca detaylı incelenmesinin ardından, şebekenin diğer hangi işletmelere sızdığı ve gizli kamera havuzunun tam boyutu netleşecek.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 9

TELEGRAM KANALININ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'deki gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 10

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 11

Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakırköy'de güzellik merkezinde izinsiz görüntü kaydedildiği iddiasıyla 2 şüpheli adliyede Bakırköy'de güzellik merkezinde izinsiz görüntü kaydedildiği iddiasıyla 2 şüpheli adliyede
Bakırköy'deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme Bakırköy'deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçakla saldırıda hayatını kaybettiYer: Sancaktepe! Mili antrenör Funda Bakış bıçakla saldırıda hayatını kaybetti
Yer: Mersin! 16 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeği çöpe attı... 'Kuzen' iddiası kan dondurduYer: Mersin! 16 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeği çöpe attı... 'Kuzen' iddiası kan dondurdu
Anahtar Kelimeler:
güzellik merkezi otel kamera bungalov gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.