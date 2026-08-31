Sadece güzellik merkezi değilmiş! Bakırköy'deki gizli kamera skandalı mağaza ve otellere uzandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilip Telegram üzerinden satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma yeni bir boyut kazandı. İş yerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle ulaşılan Telegram kanalında yaklaşık 15 bin görüntü bulundu. Arşivin yalnızca epilasyon merkezine ait olmadığı, mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları ve Airbnb üzerinden kiralanan evlerde kaydedildiği değerlendirilen görüntüleri de içerdiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerin mahrem görüntülerini "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satan şebekenin iki önemli ismi adliyeye sevk edildi.

AYLIK GELİRİNİ 1 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden Emrah Selim Cansever'in beyan ettiği gelir dudak uçuklattı. Güzellik merkezinin tüm kamera, ses ve alarm sistemlerini kurduğu belirlenen Cansever, sorgusunda mesleğini "serbest meslek erbabı" olarak belirtirken, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Şüpheli avukatı müvekkilinin "milyonlarca ciro yapan bir şirket sahibi" olduğunu vurgulayarak tutuksuz yargılanma talep etse de mahkeme 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Şüpheli Emrah Selim Cansever savunmasında, işletme sahibi Fatma'yı ortak arkadaşı aracılığıyla tanıdığını belirterek "Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez" diyerek suçlamaları reddetti ve dışarıdan bir siber sızma olabileceğini iddia etti.

KAMERALARI HAREKET SENSÖRÜ GİBİ GİZLEMİŞLER

Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında, şüphelinin bu savunmasını çürüten deliller yer aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, gizli kameraların yerleştirildiği "PIR" (hareket sensörü) cihazlarının iş yerine montaj işlemlerinin bizzat Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına dair WhatsApp yazışmaları ve kayıtları ele geçirildi.

ÜNLÜ GİYİM MAĞZALARI, OTELLER, BUNGALOVLAR...

Soruşturmada akıllara durgunluk veren bir başka detay da ortaya çıktı. İçerisinde 15 bin video kaydı barındıran Telegram'daki arşiv havuzunun içinde sadece güzellik merkezinin görüntülerinin olmadığı belirlendi. Görüntüler arasında ünlü giyim mağazalarının soyunma kabinleri, otel odaları, bungalov evler gibi birçok gizli kayıt yapılan müstehcen görüntüler olduğu belirlendi. 15 bin görüntünün siber polis tarafından incelendiği, soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Kamera sistemlerini kuran şüpheli Cansever'in ve arkasındaki şebekenin sadece bu güzellik merkeziyle sınırlı kalmadığı, büyük giyim zincirlerinin soyunma kabinlerine, turistik otellere ve günlük kiralık Airbnb evlerine de benzer gizli düzenekler kurmuş olabileceği şüphesini ortaya çıkardı.

İŞLETMECİ SUÇLAMAYI REDDETTİ: “BENİM VE KIZIMIN DA GÖRÜNTÜLERİ VAR”

İnternette 250 bine yakın takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan ise savunmasında suçlamaları tamamen reddederek, kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da mahrem görüntülerinin bu havuzda yer aldığını iddia etti.

Özçalışkan, "Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı haline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim" diyerek suçu kameracı Emrah Selim Cansever'e attı.

Şüphelilerin birbirlerini suçlayan çelişkili ifadelerini, müşteki beyanlarını ve sökülmüş gizli kameraların depoda ele geçirilmesini değerlendiren Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, iki şüphelinin de ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Dijital materyallerin siber suçlar uzmanlarınca detaylı incelenmesinin ardından, şebekenin diğer hangi işletmelere sızdığı ve gizli kamera havuzunun tam boyutu netleşecek.

TELEGRAM KANALININ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'deki gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.