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Dışarıdan kahve almaya son: Nespresso Inissia yarı fiyatına düştü
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Dışarıdan kahve almaya son: Nespresso Inissia yarı fiyatına düştü

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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İyi bir kahve içmek için dışarı çıkmak ya da her gün kahveye dünya kadar para dökmek istemeyenler buraya! Evinizde barista kalitesinde espresso hazırlamak gözünüzde büyüyorsa Nespresso Inissia, 19 bar basınç gücü, 25 saniyede hızlı ısınma süresi ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak bu ikonik makine bugüne özel yarı fiyatına!

Gün ortasında enerjiniz düştüğünde ya da sabah ayılmaya çalışırken şöyle köpüklü, güzel bir espresso gibisi yok. Siz de büyük kahve makinelerinin tezgahta çok yer kaplamasından mı endişeleniyorsunuz? O zaman Nespresso Inissia tam size göre! Hafif ve küçük yapısıyla yer kaplamayan cihaz, yarı fiyatına düşmüşken evde iyi kahve içmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat.

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Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi [Enerji Sınıfı A+]

Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi [Enerji Sınıfı A+]

Nespresso Inissia Black, 19 bar basınç gücüyle kahvenin lezzetini ve üzerindeki o yoğun kremayı tam kıvamında veriyor. Sadece 25 saniyelik hızlı ön ısınma süresiyle sabırsız anlarınızda kahvenizi anında hazırlayan cihaz, Espresso (40 ml) ve Lungo (110 ml) olmak üzere iki farklı programlanabilir fincan boyutu sunuyor. 0,7 litrelik çıkarılabilir su haznesi ve 2,4 kg ağırlığıyla son derece hafif ve kompakt olan makine her mutfağa kolayca uyum sağlar. Üstelik kahvenizi yaptıktan 9 dakika sonra kendi kendine kapanarak enerji tasarrufu yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Espresso ve özellikle Americano hazırlamak için gayet başarılı. Kahvesi sıcak, kreması güzel ve lezzeti tatmin edici. Makine kahve hazırlarken bir miktar ses çıkarıyor ancak bu kapsül kahve makinelerinde normal. Kullanımı kolay, hızlı ısınıyor ve mutfakta fazla yer kaplamıyor. Fiyatına göre performansını başarılı buldum ve günlük kullanım için gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."
  • "Bu zamana kadar niye bunu almamışım bilmiyorum ama iyi ki almışım. Çalışma odamdan çıkmadan kahvemi hemen hazırlayıp içebiliyorum sonunda. Jacobs ve Kahve Dünyası kapsülleriyle uyumlu. Her kahve makinesi gibi elbette ses çıkarıyor ama kahveyi hızlı hazırlıyor."
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Bu içerik 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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