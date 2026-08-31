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Refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Bayat ilçesine bağlı Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş., yönetimindeki otomobil sürücüsünden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrilerek durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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