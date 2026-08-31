GTA 6 ön siparişleri Netflix fragmanı sonrası patladı: PS5 tarafı, Xbox’ı geride bıraktı

GTA 6 için heyecan zaten oldukça yüksek seviyedeydi ancak Rockstar Games ve Netflix iş birliğiyle yayımlanan uzun tanıtım videosunun ardından ön siparişlerde büyük bir artış yaşandı. Pazar araştırma şirketi Sensor Tower’ın tahminlerine göre GTA 6 ön siparişleri, Extended Look videosunun yayımlandığı 27 Ağustos’ta bir önceki güne kıyasla yüzde 436 arttı.

Şirketin önceki 30 günlük satış ortalamasını baz alan hesaplamasında ise 27-28 Ağustos dönemindeki artışın yüzde 572’ye ulaştığı belirtiliyor.

PS TARAFINDAKİ SATIŞLARDA YÜZDE 606 ARTIŞ

GTA 6 ön siparişlerinde PlayStation 5’in üstünlüğü yeni değil. Sensor Tower, takip sürecine başladığı 24 Haziran’dan bu yana PS5 sürümünün Xbox versiyonunun önünde olduğunu belirtiyor.

PS5’in standart modeli üzerinde kaydedilen Extended Look videosunun ardından ise iki platform arasındaki fark yeniden belirginleşmiş durumda.

Buna göre, 27 Ağustos’ta GTA 6’nın PlayStation sürümünün satışları yüzde 606 artarken Xbox tarafındaki yükseliş yüzde 127 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, Extended Look’un yayımlanmasının ardından ön siparişlerdeki artışın PlayStation tarafında Xbox’a kıyasla çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

NETFLIX DE GTA 6 İLGİSİNDEN PAYINI ALDI

GTA 6 tanıtımının etkisi yalnızca Rockstar Games ve Take-Two ile sınırlı kalmadı. Netflix uygulamasına yönelik ilgi de etkinliğin ardından belirgin şekilde yükseldi.

Netflix, Apple App Store sıralamasında 24 saat içinde 61 basamak yükselerek 35. sıraya kadar çıktı. Platformun son 30 günlük ortalama sıralamasının 76 olduğu belirtiliyor.

GTA 6 Extended Look içeriği aynı zamanda Netflix’in en çok izlenen yapımları arasına girdi ve platformun Top 10 film listesinin ilk sırasına yükseldi.

GTA 6 ŞİMDİDEN MİLYONLARCA ÖN SİPARİŞ ALDI

Sensor Tower’ın tahminine göre Extended Look videosu yayımlanmadan önce GTA 6’nın toplam ön sipariş sayısı yaklaşık 4,55 milyona ulaşmıştı.

Bu rakam özellikle Rockstar Games’in Mayıs 2025’te yayımlanan ikinci fragmandan sonra uzun süre kapsamlı oynanış görüntüsü paylaşmamış olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Oyunun konsollarda çıkış döneminde 30 FPS ile sınırlı kalabileceğine yönelik iddialara rağmen, yeni PS5 görüntülerinin ön sipariş vermekte bekleyen bazı oyuncuları satın almaya ikna ettiği değerlendiriliyor.

NETFLIX ANLAŞMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Rockstar Games’in Extended Look videosunu ilk altı saat boyunca yalnızca Netflix üzerinden yayımlaması bazı oyuncuların tepkisini çekmişti.

Buna karşın strateji, Rockstar Games ve Take-Two’nun GTA 6 için yeni bir kitleyi hedeflemesine olanak sağladı. Oyuncular GTA 6 içeriği için platforma yoğun ilgi gösterdi.

Sensor Tower’ın güncellenmiş satış tahminleri şirketin Kıdemli İçgörü Analisti Abe Yousef tarafından hazırlandı. Firma hesaplamalarında kendine ait panel verileri ve veri bilimi modellerinden yararlandığını belirtiyor.

Take-Two Interactive ise henüz GTA 6’nın toplam ön sipariş rakamlarını resmi olarak açıklamadı. Şirket CEO’su Strauss Zelnick daha önce oyunun ön sipariş performansını “olağanüstü” olarak nitelendirmişti.

(Kaynak: notebookcheck.net)