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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alındı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk kez İstanbul’da toplandı. Ülke temsilcileri ve heyetler toplantı için Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda biraraya geldi. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer bir süre sohbet etti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 1

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı aile fotoğrafının ardından başladı.Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ve Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 2

7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos’ta Mekke’de Ortak Savunma Anlaşması’na imza attı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesi, güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi ve ortak caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 3

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 4

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 5

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 6

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 7

Mekke Ortak Savunma Anlaşması nın ilk toplantısı İstanbul da yapıldı 8


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler Hakan Fidan
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