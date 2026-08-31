Plastik döngüsünde ulusal politikalar ve sektörel dönüşüm, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda gerçekleşen bakan yardımcıları oturumunda ele alındı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler

Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan

Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık vizyonu, Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarında güçlü bir dönüşüm zemini oluşturuyor. Bu vizyondan güç alan Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, plastik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun farklı düzeylerdeki değerlendirmelerini bir araya getiriyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi açısından da önemli bir küresel buluşma niteliği taşıyor. COP31 Başkanlığı görevini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde sürdürülen hazırlık sürecine katkı sunacak çalıştay kapsamında, plastik döngüsüne ilişkin ulusal politikaların yanı sıra yerel ve sektörel uygulamaların da ortak bir perspektifle değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda; Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı

kapsamında gerçekleştirilen “Üst Düzey Değerlendirme Oturumu I – Bakan Yardımcıları Oturumu: Plastik Döngüsünde Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm”, kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Çalıştayın ilk gününde gerçekleştirilen oturumda, plastik döngüsünün farklı aşamalarına ilişkin mevcut politika ve stratejiler, sektörel öncelikler, mevzuat ve uygulama ihtiyaçları ile kurumlar arası koordinasyon alanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm Masaya Yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp’in

moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Oturumda, plastik atıkların oluşumunun önlenmesinden yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçlerine, ikincil ham madde kullanımından sektörel dönüşüm politikalarına kadar plastik döngüsünün tüm aşamaları değerlendirildi. Bakanlıkların görev ve sorumluluk alanları doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı oturumda, ulusal hedeflerle sektörel dönüşüm süreçleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Mevzuat, Yatırım ve Finansman İhtiyaçları Değerlendirildi

Oturumun önemli başlıklarından birini, plastik döngüsünün güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat ve uygulama düzenlemeleri oluşturdu.Katılımcılar; yatırım, finansman, veri altyapısı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları farklı sektörlerin perspektifinden değerlendirdi. Plastik kirliliğiyle mücadelede yalnızca atık yönetimine değil, ürün tasarımı, üretim, tüketim ve yeniden kullanım süreçlerine de bütüncül yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Sektörel dönüşümün hızlandırılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması için kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Çalıştay Çıktılarına Üst Düzey Katkı

Bakan yardımcılarının değerlendirmeleri, çalıştay kapsamında gerçekleştirilen tematik masa çalışmalarına ve hazırlanacak sonuç raporuna önemli katkı sundu.

Oturumda ortaya konulan görüş ve önerilerin; Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ve Sonuç Bildirisi ile ilgili kurumların görev alanlarına göre hazırlanacak Bakanlık Bazlı Politika ve Değerlendirme Raporlarına yansıtılması hedefleniyor.

Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu kapsamında gerçekleştirilen üst düzey

oturum, plastik kirliliğiyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin çevresel, ekonomik, sosyal ve sektörel hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmesi açısından önemli bir istişare zemini oluşturdu.

Çalıştaydan elde edilen görüş ve önerilerin, ulusal mevzuat ve strateji belgelerinin

geliştirilmesine katkı sunarak 2053 Türkiye Plastik Vizyonu doğrultusunda atığı azaltan, kirliliği önleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren politikaların oluşturulmasına zemin hazırlaması amaçlanıyor.