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Özgür Özel’den çok net ‘ilk seçim’ mesajı: “İktidar yapamazsam görevi devredeceğim”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni genel merkezindeki ilk Parti Meclisi toplantısının ardından seçim hedefini açıkladı. Özel, partisini gireceği ilk seçimde birinci ve iktidar partisi yapamaması halinde derhal kurultaya gideceğini ve genel başkanlık görevini devredeceğini söyledi.

Özgür Özel’den çok net ‘ilk seçim’ mesajı: “İktidar yapamazsam görevi devredeceğim”
Mehmet Hazar Gönüllü

Yeni Parti, yeni genel merkez binasındaki ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan Genel Başkan Özgür Özel; seçim hedefi, parti içi yönetim modeli ve üye sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“PARTİYİ İKTİDAR YAPMAZSAM DERHAL KURULTAYA GİDECEĞİM”

Genel başkanlık görevine ilişkin konuşan Özel şu ifadeleri kullandı: “Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim, görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.”

Özgür Özel’den çok net ‘ilk seçim’ mesajı: “İktidar yapamazsam görevi devredeceğim” 1

GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇECEK

Özel, partide uygulanacak seçim modelini “Yeni Parti’de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. Yeni Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek” şeklinde anlattı.

YÖNETİCİLERE ÜÇ DÖNEM SINIRI

Yönetici makamlarına dönem sınırı getirileceğini açıklayan Özel, “Tüm yönetici makamlarında en fazla üç dönem kuralı uygulanacak. Kimse ‘ben olmazsam olmaz’ da demeyecek, ‘benden sonrası tufan’ da demeyecek.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den çok net ‘ilk seçim’ mesajı: “İktidar yapamazsam görevi devredeceğim” 2

“ÜYE SAYISI 18 GÜNDE 600 BİNİ AŞTI”

Partinin üye sayısını da açıklayan Özel "Bugün 18’inci günündeyiz ve 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibarıyla 600 bini aşmış durumdadır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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