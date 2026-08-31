Bayramiç’teki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 16.20 sıralarında Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında ormanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına; 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan, etkili bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA