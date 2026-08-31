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Girne'deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti

Girne'deki gemi faciasında, eşi ve çocuğuna can yeleği bulmak amacıyla geminin alt bölümüne inen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in da hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada, eşi ve çocuğu kurtarılırken, Ateş’in acı haberi Erdemli’deki yakınlarını yasa boğdu.

Girne'deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in, memleketi Erdemli'ye hemşire olan eşinin tayininin çıkmasının ardından eşi ve çocuğunu Erdemli'ye yerleştirdi ve ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'a tatile gitti.

Girne deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti 1

TEKRAR YUKARI ÇIKAMADI

Tatil dönüş yolunda meydana gelen gemi kazasında Fahri Ateş'in, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indiği, fakat tekrar yukarı çıkamadı.

Girne deki gemi faciasında eşi ve çocuğunu kurtaran uzman çavuş hayatını kaybetti 2

Feci kazada eşi ve çocuğu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınırken, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'ten acı haber geldi. Ateş'in acı haberi alan Erdemli'nin Çerçili Mahallesi'ndeki akrabaları gözyaşlarını boğuldu. Ateş'in cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
gemi Girne
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