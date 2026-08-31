HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "İlk duyduğumda..."

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Muharrem İnce'nin sözleriyle ilgili açıklama geldi. Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum." dedi. Özel, İnce'nin kendisiyle iletişime geçerek "Size yönelik bir şey yok" dediğini aktardı.

Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "İlk duyduğumda..."
Recep Demircan

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de gündem dair açıklamalarda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına yapılan itiraza ilişkin Yargıtay kararının eylül ayında açıklanması beklenirken Özgür Özel, "CHP'ye geri dönüş olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Muharrem İnce nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel den açıklama: "İlk duyduğumda..." 1

Özgür Özel, Yargıtay'ın kararından ümitli olduğunu belirtirken CHP'ye geri dönmeyeceklerini vurguladı. Özel, olası bir iptal kararıyla birlikte partinin demokratik bir şekilde yönetilmesinin önünün açılacağını ifade etti.

MUHARREM İNCE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Muharrem İnce'nin "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir." ifadelerine ilişkin de konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum." dedi.

Muharrem İnce nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel den açıklama: "İlk duyduğumda..." 2

İnce'nin kendisi ile mesaj yoluyla iletişime geçtiğini açıklayan Özgür Özel, İnce'nin "Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok." dediğini aktardı.

"BİR YIL SEÇİM OLMAYACAĞINI ANLADIM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Siyasi Partiler Kanununa ilişkin değişiklik önerilerine de değinen Özgür Özel, Bahçeli'nin metninden bir yıl seçim olmayacağını anladığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandıArif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı
İran açıkladı: "Hürmüz Boğazı'nda düşürdük"İran açıkladı: "Hürmüz Boğazı'nda düşürdük"

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Özgür Özel Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

Trafikte yeni dönem yarın başlıyor: Alo 193 tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Trafikte yeni dönem yarın başlıyor: Alo 193 tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.