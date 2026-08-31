Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "İlk duyduğumda..."

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de gündem dair açıklamalarda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına yapılan itiraza ilişkin Yargıtay kararının eylül ayında açıklanması beklenirken Özgür Özel, "CHP'ye geri dönüş olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Özgür Özel, Yargıtay'ın kararından ümitli olduğunu belirtirken CHP'ye geri dönmeyeceklerini vurguladı. Özel, olası bir iptal kararıyla birlikte partinin demokratik bir şekilde yönetilmesinin önünün açılacağını ifade etti.

MUHARREM İNCE'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Muharrem İnce'nin "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir." ifadelerine ilişkin de konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum." dedi.

İnce'nin kendisi ile mesaj yoluyla iletişime geçtiğini açıklayan Özgür Özel, İnce'nin "Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok." dediğini aktardı.

"BİR YIL SEÇİM OLMAYACAĞINI ANLADIM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Siyasi Partiler Kanununa ilişkin değişiklik önerilerine de değinen Özgür Özel, Bahçeli'nin metninden bir yıl seçim olmayacağını anladığını belirtti.