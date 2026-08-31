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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı ile 1 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı ile 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muğla ve İstanbul’da operasyon düzenlendi. Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz, İstanbul’da yapılan aramalarda; Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve şu an Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yapılan aramalarda yakalandı. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyale yönelik incelemelerin devam ettiği ve 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Önleyici tutuklama
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