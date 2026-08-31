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Batan gemi sonrası harekete geçildi! Tepkilerin odağındaki şirket için karar

Girne açıklarında batan gemide şimdiye kadar 8 kişi vefat etmiş ve 20 kişinin ise arandığı belirtilmişti. Tepkilerin odağındaki denizcilik şirketi için de harekete geçildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.

Batan gemi sonrası harekete geçildi! Tepkilerin odağındaki şirket için karar

Girne'den Mersin'e gitmek için yola çıkan Filo Denizcilik şirketine ait gemi, su alarak alabora olmuştu. Yolcu ve mürettebat toplam 267 kişinin bulunduğu gemi kısa sürede battı.

Batan gemi sonrası harekete geçildi! Tepkilerin odağındaki şirket için karar 1

8 KİŞİ VEFAT ETTİ 20 KİŞİ ARANIYOR

Bugün KKTC Başbakanı Ünal Üstel son duruma ilişkin açıklamada bulundu ve 8 kişinin vefat ettiğini duyurdu. Öte yandan kayıp olan 20 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 40 kişi için ise teyit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ŞİRKET İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan tepkilerin odağındaki Filo Denizcilik şirketi için harekete geçildi.

Batan gemi sonrası harekete geçildi! Tepkilerin odağındaki şirket için karar 2

SEFERLERİ İKİNCİ BİR EMRE KADAR DURDULDU

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.

HAVA ULAŞIMINDA EK SEFER KONULACAK

Ayrıca Pegasus Havayollarının, sadece yarın için 4 adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlara yönelik indirimli bilet satışına da başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi
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