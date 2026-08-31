Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA