HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi.

Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü 1

Olay, Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada örtü yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramiç’teki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyorBayramiç’teki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Niğde’de bir haftada 10 tutuklamaNiğde’de bir haftada 10 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.