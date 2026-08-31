HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya’da hafta sonu 38 yangına müdahale edildi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 29-30 Ağustos’ta çıkan 14’ü orman, 24’ü orman dışı alan olmak üzere 38 yangının tamamı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya’da hafta sonu 38 yangına müdahale edildi

Hafta sonu boyunca Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 38 yangın çıktı. Yangınların 14’ü orman, 24’ü ise orman dışı alanlarda meydana geldi. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ederek tamamını kontrol altına aldı.

14 ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Orman yangınları Alanya’nın Obaalacami, Beldibi, Fakırcalı, Dim ve Uzunöz, Aksu’nun Topallı, Muratpaşa’nın Güzeloba, Seydikemer-Kaş’ın Palamut, Kaş’ın Yeşilköy, Manavgat’ın Güzelyalı, Düzağaç ve Beydiğin mahalleleri ile Serik’in Akbaş bölgesinde çıktı. Manavgat’ın Beydiğin bölgesinde 2 ayrı orman yangınına müdahale edildi.
Orman dışı alan yangınları ise Kepez’in Çamlıca, Kumluca’nın Karacaağaç, Yarbaşçandır, Sarıcasu, Güzören ve Gödene, Elmalı’nın Geçit, Gazipaşa’nın Çobanlar, Korubaşı ve Kahyalar, Kaş’ın Yeşilköy, Çavdır, Karadağ ve Uğrar, Konyaaltı’nın Bahtılı, Manavgat’ın Hacıaliler, Güzelyalı, Mimar Sinan ve Sorgun, Serik’in Belpınar bölgeleri ile Serik merkezde çıktı. Elmalı’nın Geçit bölgesinde, Manavgat’ın Sorgun bölgesinde ve Serik’in Belpınar bölgesinde ikişer orman dışı alan yangını çıktı. Bu bölgelerdeki yangınlar da yine ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Orman yetkilileri, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aynı gemi, aynı hat: 23 yıl sonra faciaAynı gemi, aynı hat: 23 yıl sonra facia
KKTC Başbakanı'ndan yeni açılama! Batan gemide 8 kişi öldü 20 kişi aranıyorKKTC Başbakanı'ndan yeni açılama! Batan gemide 8 kişi öldü 20 kişi aranıyor

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.