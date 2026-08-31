Aynı gemi, aynı hat: 23 yıl sonra facia! Girne'de batan Filo Jet 2003’te de su almış

Dün Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden Filo Jet, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı. İçinde 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunan katamaran Girne açıklarında alabora oldu. Bununla birlikte geminin 26 yıllık geçmişi ve 2003’te yaşadığı su alma olayı gündeme geldi.

FİLO JET İLE IRIS JET AYNI GEMİ

Filo Jet, geçmişte Iris Jet adıyla kullanılıyordu. Her iki geminin IMO numarası da 8962034. Bu kayıt, Iris Jet ile Filo Jet’in aynı gemi olduğunu gösteriyor. Global Fishing Watch kayıtlarında da gemi “Iris Jet, diğer adıyla Filo Jet” şeklinde yer alıyor.

2000'DE FRANSA’DA ÜRETİLDİ

Gazeteci Eyüp Serbest’in HaberDenizde’de aktardığı bilgilere göre gemi 2000 yılında Fransa’da üretildi ve Iris Jet adını aldı. 42,8 metre uzunluğundaki katamaranın genişliği 10,6 metreydi. Toplam 6 bin 308 beygir gücündeki iki motoruyla 35 knot hıza ulaşabiliyordu.

2003’TE TAŞUCU-GİRNE HATTINDA ÇALIŞTI

Iris Jet, 2003 yılında Antalya ile Girne arasında yolcu taşımak amacıyla kiralandı. Ancak gemi planlanan Antalya seferlerinin yerine Taşucu-Girne hattında birkaç sefer yaptı.

RIHTIMA ÇARPTI, 10 GÜN SONRA SU ALDI

Detay Kıbrıs’ın Fransa Yargıtayı’nın bir sigorta uyuşmazlığına ilişkin kararına dayandırdığı habere göre Iris Jet, 26 Ekim 2003’te limanda yanaşma manevrası yaptığı sırada rıhtıma çarptı. Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre gemi, olayın ardından çalışmaya devam etti. Yaklaşık 10 gün sonra Iris Jet’te ciddi su girişi meydana geldi. Dosyada, geminin onarım yapılmadan yoğun şekilde işletilmeye devam etmesinin hasarı ağırlaştırdığı yönündeki sigorta şirketi iddiası da ele alındı.

BORÇLARI NEDENİYLE HACZEDİLDİ

Eyüp Serbest’in yazısına göre gemiyi işleten şirketin çalışanlarına ve diğer alacaklılarına olan borçları nedeniyle Iris Jet’e haciz konuldu. Gemi Taşucu Limanı’na bağlandı. Dönemin haberlerinde Iris Jet’in yaklaşık dört yıl boyunca limanda bağlı ve kullanılmadan beklediği belirtildi.

2 MİLYON 425 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKARILDI

Silifke İcra Müdürlüğü, Iris Jet’i 2008 yılında satışa çıkardı. Gemi için 2 milyon 425 bin dolar değer belirlendi. O tarihte Saint Vincent bayrağı taşıyan gemi, satışın ardından Yunanistan’a götürüldü ve adalar arası seferlerde kullanıldı.

HADO PROJESİ İÇİN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Iris Jet, 2018 yılında Hatay Deniz Otobüsleri projesinde kullanılmak üzere Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi. Gemi, Kos Adası ile Bodrum çevresindeyken Türk Loydu tarafından sörveyden (kontrolden) geçirildi. Antalya’da ana makinelerine seyir testi uygulandı ve daha sonra İskenderun Limanı’na götürüldü. Iris Jet için 29 Mayıs 2018’de alım-satım sözleşmesi imzalandı. Ancak satış bedelinin ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı. Satıcı taraf, bedelin tamamının süresinde ödenmediğini ileri sürerek Ekim 2018’de sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Uyuşmazlık İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesine taşındı.

SATIŞ İLANINDA “TAMAMEN YENİLENDİ” DENİLDİ

Iris Jet, 2021 yılında uluslararası gemi satış piyasasında yeniden satışa çıkarıldı. Bronco Shipbrokers tarafından yayımlanan ilanda geminin “tamamen yenilendiği” belirtildi. İlanda katamaranın tersanede kapsamlı çalışmalardan geçirildiği, klas işlemlerinin yapıldığı ve yeni ekipmanlarla donatıldığı bilgileri yer aldı. Geminin adı sonraki dönemde Filo Jet olarak değiştirildi. Filo Denizcilik bünyesine katılan gemi, Girne-Taşucu hattında yolcu taşımaya başladı.

23 YIL SONRA AYNI HATTA ALABORA OLDU

2003’te Iris Jet adıyla Taşucu-Girne hattında çalışan gemi, 2026’da Filo Jet adıyla aynı iki liman arasında sefer yapıyordu. Filo Jet, 30 Ağustos’taki Girne-Taşucu seferinde su alarak alabora oldu. Faciada 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise hala kayıp.