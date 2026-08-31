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KKTC Başbakanı'nda son durumu paylaştı! 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi aranıyor: Kimlikleri belli oldu

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Girne açıklarında batan gemiyle ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 20 kişinin ise arandığını duyurdu. Üstel ayrıca batan gemiye yarın ulaşılacağını söyledi. Öte yandan 40 kişi için teyit çalışmasının da sürdüğü belirtildi.

KKTC Başbakanı'nda son durumu paylaştı! 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi aranıyor: Kimlikleri belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora olduktan sonra battı. Yaşanan olay infialye yol açarken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel olaya ilişkin yeni açıklamada bulundu.

VEFAT EDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Üstel Girne açıklarında batan gemide şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Nuray Zeytun, Nihat Balyemez, Reyhan Verim, Gülcan Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Toker ve Nurcan Haliloğlu gemi faciasında vefat etti.

KKTC Başbakanı nda son durumu paylaştı! 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi aranıyor: Kimlikleri belli oldu 1

20 KİŞİ KAYIP

Öte yandan kayıp 20 kişinin arandığı aktarıldı. Kayıp olarak aranan kişilerin ailelerine haber verildiği de duyuruldu. Üstel batan gemiye yarın ulaşacaklarını da duyurdu. 40 kişi için ise teyit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

KKTC Başbakanı nda son durumu paylaştı! 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi aranıyor: Kimlikleri belli oldu 2

Kayıp olarak aranan isimlerin listesi belli oldu. O isimler şu şekilde:

Saliha Miray Biçer
Mehmet Asaf Biçer
Nihat Pancar
Elif Bayır
Mehmet Bayhan
Nisa Nur Törer
Ferdi Törer
Nurcan Hilaloğlu
Asel Hilaloğlu
Nazmiye Özbolat
Elmas Demir
Gülcan Güler
Şerife Özdemir
Hüseyin Özdemir
Mehmet Nuri Ayran
Özgür Gönül
İsmail Kurt
Süleyman Erdoğan
Mustafa Demir
Mahmut Demir

KKTC Başbakanı nda son durumu paylaştı! 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi aranıyor: Kimlikleri belli oldu 3

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SON DURUM

Kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen çalışmalara Türkiye'den gönderilen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 CASA tipi uçak havadan destek veriyor. Batan gemiye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren KKTC Başbakanı Ünal, su altındaki geminin enkazına yarın akşam saatlerinde ulaşılmasının planlandığını belirtti.

"BU FACİA CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Üstel, soruşturma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır" dedi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gemi kazasıyla ilgili olarak bugün A.Ö., M.Ö., M.S., Z.Ö., M.G, S.E, K.K., V.H. ve R.İ. olmak üzere dokuz zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar aleyhine, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Kaptan ve kaptan yardımcısının da bulunduğu gemi mürettabatı mahkemede ifade verdi. Gemi kaptanı, mahkemedeki ifadesinde, dalgalar sonucunda “geminin ön tarafının kopmasıyla” birlikte alabora olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan dokuzu hakkında üç gün tutukluluk emri verildi.

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gemi kktc
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nasıl dayansınlar denizin dibinde ? Çok vahim bir durum. Umarım kurtulan olur.
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