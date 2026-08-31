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Motosiklet otomobille çarpıştı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya’da motosikletin park alanından yola çıkan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Motosiklet otomobille çarpıştı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Akırmak (19) idaresindeki motosiklet ana yol üzerinde seyir halindeyken yol kenarındaki bir otoparktan kontrolsüz çıkış yapan otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beytullah Akırmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akırmak’ın cenazesi kılınan namazın ardından merkez Karatay ilçesi Kağnıcılar Mezarlığı’na dualarla defnedildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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